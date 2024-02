Oscar 2024, Jimmy Kimmel in viaggio con Barbie Stramba e Ken nel primo video promozionale per l'evento!

News Cinema

Gli Oscar 2024 si avvicinano e nel primo video promozionale per l'evento Jimmy Kimmel, presentatore della serata, incontra Barbie Stramba e Ken!

Che Barbie sia stato il fenomeno cinematografico del 2023 è oramai chiaro a tutti: non solo il blockbuster di Warner Bros è stato uno dei più visti della stagione estiva, ma ha reso la sua regista Greta Gerwig la regista più redditizia della storia del cinema. La pellicola, con protagonista Margot Robbie nel ruolo dell'iconica bambola della Mattel, Ryan Gosling in quello di Ken e diversi interpreti come America Ferrera, Kate McKinnon e Will Ferrell, ha fatto incetta di candidature in questa stagione di premi, dai Golden Globe ai prossimi Oscar 2024. Il film concorrerà per la vittoria dell'ambita statuetta nella categoria di Miglior Film, Miglior attore non protagonista (Gosling) e Miglior attrice non protagonista (Ferrera). E ha sollevato non poche polemiche la mancata candidatura di Gerwig e Robbie, candidata però come produttrice, nelle sezioni di Miglior regista e Miglior attrice protagonista.

Oscar 2024, Jimmy Kimmel incontra Barbie Stramba e Ken nella sua personale gita verso OscarsLand

In occasione dell'avvicinarsi della 96esima Cerimonia per la consegna dei prossimi Oscar 2024, che si terrà il 10 marzo, il primo video promozionale non può che essere a tema Barbie e vede Jimmy Kimmel, presentatore della serata, incontrare Barbie Stramba (Kate McKinnon), Ken (Ryan Gosling) e Gloria (America Ferrera) per poter raggiungere la tanto agognata meta di OscarsLand.

Prima di partire per OscarsLand, Barbie Stramba assegna al presentatore un ruolo ben preciso:

"Dovrai essere Ken in crisi di mezza età"

Esattamente come la Barbie Stereotipo di Margot Robbie, anche il presentatore dovrà attraversare un lungo viaggio: in pieno stile Barbie, il video promozionale ricrea diversi momenti della pellicola, portando Kimmel e Barbie Stramba in diversi posti, dove incontrerà i vari candidati ai premi di quest'anno, tra cui la Barbie più strana di tutte (alias Bella Baxter, interpretata da Emma Stone in Povere Creature!). Il loro viaggio li porterà fino all'entrata del luogo della Cerimonia degli Oscar 2024 e qui il presentatore riceverà un discorso di incoraggiamento da parte di America Ferrera, che si rifà al suo famoso monologo sull'essere donna. Solo che Ferrera ricorderà al conduttore quanto sia orribile dover ospitare la notte degli Oscar:

"Sei al centro dell'attenzione, ma a nessuno importa che tu sia lì. Non puoi mai metterti in mostra, non cadere mai, non fallire mai, non mostrare mai paura. Nessuno dice grazie e tutti hanno qualcosa di fondamentale da dire online. Se va bene nessuno dice niente, ma se va male è colpa tua"

E, ovviamente, ciò che Kimmel ne trae è che "presentare gli Oscar è peggio che essere una donna". L'ultima parte del video è dedicata all'incontro tra il Ken di Gosling e Jimmy Kimmel: il primo si presenta seduto comodamente sulla sua auto mentre mangia fast-food alla maniera di Paul Giamatti nel post- vittoria ai Golden Globe per The Leftovers - Lezioni di vita. Mentre il presentatore gli fa notare che questo dovrebbe essere il momento post-vittoria, il Ken di Gosling scopre anche che Greta Gerwig non è stata candidata come Miglior Regista e si lascia andare a un urlo disumano, coinvolgendo anche il presentatore, in una perfetta parodia di tutte le polemiche che sono montate sul caso.