Oscar 2024, il doppio record di John Williams con l'ultima nomination

Nominato per le migliori musiche con Indiana Jones e il Quadrante del Destino, John Williams registra ancora due record personali tra tutti gli artisti riconosciuti dall'Academy.

Tra le nomination all'Oscar 2024 per le migliori musiche c'è quella di John Williams per Indiana Jones e il Quadrante del Destino: non stiamo di certo parlando di un artista estraneo a quest'emozione, anzi. Con quest'ennesimo (e ancora una volta a nostro parere meritato) riconoscimento dell'Academy, il buon John continua a detenere due record, e almeno uno sarà assai difficile sottrarglielo. Di cosa si tratta?





John Williams, il più anziano tra i nominati al premio Oscar, ancora una volta con Indiana Jones