Oscar 2024, Godzilla Minus One corre per gli effetti visivi, e un sequel potrebbe ospitare un altro mostro

News Cinema

Con la soddisfazione di vedere il suo film concorrere agli Oscar per gli effetti visivi, il regista di Godzilla Minus One, Takashi Yamazaki, fantastica sull'eventuale sequel. Ci vorrebbe un altro mostro da lanciare contro Godzilla...

È stata una bella soddisfazione vedere il suo Godzilla Minus One tra le nomination all'Oscar 2024 per i migliori effetti visivi: la produzione giapponese è a dir poco economica, se paragonata a quelle hollywoodiane con budget colossali, e il regista Takashi Yamazaki, intervistato da HJ Web, fantastica sui possibli contenuti di un seguito sul quale sicuramente la TOHO sta ponderando con attenzione. Godzilla si conferma un affarone. Leggi anche Godzilla Minus One ha già diversi record, potrebbe portare a casa un altro traguardo? Godzilla Minus One: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Godzilla Minus One, il sequel dovrebbe avere un altro mostro, parola del regista

È stato messo in scena anche in Occidente, ma il Giappone rimane la patria di uno dei personaggi più popolari del cinema di fantascienza: Godzilla Minus One, costato una cifra relativamente irrisoria che il regista Takashi Yamazaki ha suggerito inferiore persino ai 15 milioni di dollari (!), ne ha raccolti quasi 100 nel mondo intero. Si tratta di un rapporto costi-ricavi che nel cinema americano o europeo può sognare solo l'horror alla Jason Blum, non certo un kolossal. Adesso Godzilla Minus One, tra i vari record che su Comingsoon.it vi abbiamo raccontato, è anche nominato all'Oscar 2024 per i migliori effetti visivi: non ci sarebbe nulla di incredibile, se non che un team di artisti digitali composto da meno di 40 persone (!) è in lizza con grandi squadre americane che gestiscono budget nemmeno lontanamente paragonabili ai loro. Yamazaki avverte l'orgoglio e l'importanza di Godzilla Minus One e, com'è prevedibile, si sente prontissimo a un sequel.

Se fossi io a dirigere il prossimo film di Godzilla, mi piacerebbe che fosse un sequel di questo. Ci sono stati due film di seguito con il solo Godzilla, forse il prossimo dovrà presentare un mostro cattivo.