Godzilla Minus One ha già diversi record, potrebbe portare a casa un altro traguardo?

ComicBook fa notare che Godzilla Minus One, nel dicembre scorso nei nostri cinema come uscita evento, è stato un evento sul serio per la TOHO che l'ha prodotto. E dopo i record, potrebbe portarne a casa un altro risultato importante... in zona Oscar...

Il kolossal giapponese Godzilla Minus One è rimasto nelle sale italiane molto poco, in un'uscita evento di una settimana, tra il 1° e il 6 dicembre scorsi, eppure è stato un evento sul serio per la sua casa di produzione, la leggendaria TOHO. Realizzato per celebrare i settant'anni dalla nascita del mito, ha conquistato non solo il pubblico giapponese, ma anche quello americano, tanto da potersi avvicinare persino agli Oscar...

Godzilla Minus One, i suoi record non cantati