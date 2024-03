News Cinema

Oscar 2024, Oppenheimer: la montatrice temeva risultasse noioso

Un protagonista imperscrutabile, una lunga durata: al margine del suo Oscar 2024 per il miglior montaggio, Jennifer Lame racconta i suoi timori prima di intraprendere il viaggio di Oppenheimer, per lei una sfida. Ma racconta anche la sua ammirazione per Cillian Murphy, per lei principale artefice del miracolo.