Oscar 2023: Todd Field da attore per Woody Allen e Stanley Kubrick a sceneggiatore e regista pluricandidato dall'Academy

Ripercorriamo la carriera di Todd Field, da attore diretto da Woody Allen e Stanley Kubrick alla prima candidatura all'Oscar come regista per TÁR ma alla sesta se includiamo quelle come autore e produttore.

È una carriera anomala e straordinaria quella che ha portato Todd Field, da attore impegnato e diretto da registi importanti, a passare dietro la macchina da presa e ottenere ben 6 nomination all'Oscar per i suoi film, inclusa quella per il miglior regista, che ha avuto quest'anno per TAR e che potrebbe trasformarsi nella sua prima statuetta. Chissà quanti tra noi hanno fatto il collegamento tra il pianista di Eyes Wide Shut, ex collega di studi del personaggio di Tom Cruise, e il premiatissimo regista. Per questo facciamo un breve riassunto di chi è e cosa ha fatto finora Todd Field.

Todd Field: da attore a regista candidato all'Oscar

Todd Field, che il 24 febbraio compirà 59 anni ma non è cambiato molto nel corso degli anni (beato lui), è nato a Pomona in California, ma è cresciuto nell'Oregon. Ha avuto una tipica infanzia e adolescenza da ragazzo americano, e da bambino è stato battitore nei Porland Mavericks, la squadra di baseball giovanile fondata dal padre di Kurt Russell. Crescendo, si è dedicato alla musica, suonando il trombone in gruppi jazz. Sempre nel periodo liceale, ha lavorato come proiezionista e dopo il diploma ha vinto una borsa di studio per la musica ad un'università locale. Ha però deciso di trasferirsi a New York e studiare recitazione e per un po' ha continuato una carriera parallela di attore e musicista. Al cinema è arrivato grazie a Woody Allen, che lo ha voluto in Radio Days nel ruolo di un crooner, un cantante sentimentale. Sono seguite molte altre interpretazioni (una quarantina in tutto), in film anche di successo come Parlando e sparlando, Twister e Haunting – Presenze. L'interpretazione più celebre di Field è sicuramente quella di Nick Nightingale, il pianista ed ex collega alla facoltà di medicina del personaggio di Tom Cruise, che sarà fondamentale per introdurlo nella pericolosa cerchia segreta al centro del film. A un certo punto, però. Field abbandona la recitazione e si dedica alla regia, subito con enorme successo.

È del 2001 il suo debutto con l'acclamato In the Bedroom, che, come fa con tutti i suoi film, scrive e produce e gli vale la nomination all'Oscar per il miglior film e la miglior sceneggiatura, oltre alle candidature dei tre splendidi protagonisti, Sissy Spacek, Tom Wilkinson e Marisa Tomei. Come tutti quelli che sono stati davanti alla macchina da presa per gran parte della loro carriera, Todd Field riesce ad ottenere sempre il meglio dai suoi interpreti. Cinque anni dopo In the Bedroom arriva Little Children, anch'esso acclamato dalla critica, che stavolta Field adatta da un romanzo e che gli fa ottenere una candidatura per la miglior sceneggiatura non originale. Anche stavolta due degli interpreti, Kate Winslet e Jake Earle Haley, vengono candidati, rispettivamente, come miglior attrice protagonista e come miglior attore non protagonista. Dopo questo film inizia per Todd Field un periodo di silenzio, in cui si impegna in progetti cinematografici e televisivi, tra cui l'adattamento del romanzo di Jonathan Franzen, “Purity”, che non vanno purtroppo a buon fine. Fino a TAR, film della sua consacrazione e trionfo che, comunque andranno le cose agli Oscar, vanta fin da ora il record di film più premiato dell'anno, adorato dai critici e dall'Academy, che gli vale la tripletta di candidature: miglior film, miglior sceneggiatura originale e miglior regia, oltre ad altre 3 nomination: per la grande protagonista Cate Blanchett, la miglior fotografia e il miglior montaggio. Comunque vadano le cose, Todd Field è già entrato nell'Olimpo dei grandi registi. In attesa di trovare TAR al cinema dal 9 febbraio, ecco il trailer.