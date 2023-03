Oscar 2023, qual è il significato del fiocco blu che indossavano alcuni degli artisti?

News Cinema

Durante la cerimonia di consegna dei Premi Oscar, alcuni degli artisti avevano un fiocco blu appuntato sul vestito o la giacca. Quale significato si nasconde dietro questa scelta?

Non sono passati inosservati i fiocchi blu che molte delle star della 95esima cerimonia di consegna dei Premi Oscar hanno indossato per tutta la serata. Un dettaglio che ha un chiaro messaggio e un messaggio certamente più profondo di quanto si possa pensare.

Oscar 2023, il fiocco blu è una chiara dichiarazione politica

Tra le varie star che hanno calcato il (non più red) carpet dell'ultima edizione dei Premi Oscar, a indossare il fiocco blu erano tantissimi: da Cate Blanchett, tornata a mani vuote dopo che Michelle Yeoh ha vinto il premio come Miglior attrice protagonista diventando la prima attrice asiatica a ottenere la statuetta, a Guillermo del Toro, trionfante insieme al suo Pinocchio per il Miglior film d'animazione, passando per Billy Nighy - anche lui snobbato nel marasma di vincite - molti attori e registi hanno voluto impreziosire il loro outfit con questo dettaglio. Ma qual è il significato del fiocco blu?

Un occhio non allenato non avrà notato che sui fiocchi era riportato l'hastag #WithRefugees a sostegno dei rifugiati. L'obiettivo dell'organizzazione With Refugees è mostrare solidarietà e compassione verso coloro che sono stati costretti a lasciare la propria casa a causa della guerra e delle persecuzioni. La'organizzazione cerca di offrire aiuti concreti e i fiocchi blu sono stati realizzati dalla società statunitense Kntotty Tie Co. e in una dichiarazione, l'organizzazione With Refugees ha riportato:

"Indossare il nastro blu #WithRefugees sul tappeto rosso invia un potente messaggio visivo che tutti hanno il diritto di cercare sicurezza - chiunque, ovunque e in qualsiasi momento si trovino"

Non soltanto agli Oscar, tuttavia, i fiocchi blu hanno fatto la loro comparsa, ma sono stati indossati da attori, attrici e artisti vari per tutta la stagione dei premi, come ai BAFTA, dove sono stati indossati da Jamie Lee Curtis - una delle vincitrici di questi Oscar - e da Paul Mescal.