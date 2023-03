Oscar 2023, In Memoriam: tutte le stelle che ci hanno lasciato e che Hollywood ha dimenticato di ricordare

News Cinema

Come ogni anno è un classico: ha senso fare un omaggio ai personaggi dello spettacolo che ci hanno lasciato se ne lasciano fuori tanti? Ecco chi hanno dimenticato quest'anno gli Oscar nel loro "In Memoriam".

In Memoriam: i grandi attori che l'Academy si è scordata di ricordare

, hanno, puntualmente rispettata anche quest'anno: in un momento commovente, sono soliti ricordare i personaggi del mondo dello spettacolo che ci hanno lasciato durante l'anno precedente al premio. Non soltanto, si badi bene, attori e registi, ma anche montatori, direttori della fotografia, produttori, animatori, costumisti, scenografi, truccatori, direttori di casting... insomma tutte le persone, spesso a noi ignote, che hanno lavorato nell'ambiente dello spettacolo, nell'omaggio chiamato. E puntualmente, ogni anno, nomi illustri ed amati restano fuori dall'omaggio. Quest'anno John Travolta si è commosso, come molti, introducendo il segmento nel ricordo di Olivia Newton John , ma, come elenca tra gli altri il Los Angeles Times, sono. Quest'anno tra l'altro, con pochissime eccezioni (), non c'erano clip video, ma due foto affiancate in un gran calderone, giusto il tempo di permettere adi eseguire dal vivo. A questo punto ci chiediamo se abbia ancora senso un omaggio del genere. I nomi sono (purtroppo) troppi e il frammento è troppo lungo? E chi è che decide chi può essere omesso dalla versione trasmessa in mondovisione? Il montaggio viene chiuso troppo presto? Comunque sia, noi li ricordiamo e ci dispiace che non abbiano avuto l'applauso che meritano in questi Oscar sempre meno credibili.

Penultima star scomparsa, in ordine di tempo, è Robert Blake, ricordato da tutti per Baretta ma dagli amanti del cinema per i suoi personaggi in A sangue freddo, Electra Glide (per cui venne candidato al Golden Globe) e il suo ultimo ruolo prima della caduta in disgrazia, il Mystery Man di Strade perdute di David Lynch. In questo caso, però, probabilmente non c'è stato tempo, visto che l'attore è morto il 9 marzo e Jimmy Kimmel ne ha anticipato l'assenza (e le critiche) proprio introducendo il segmento: "Ora è il momento della parte interattiva dello show. Per favore, tirate fuori i telefonini, è il momento di votare. Se pensate che Robert Blake dovrebbe essere nel montaggio di In Memoriam, mandate un whatsapp con scritto "Datemi un Blake' al numero sullo schermo". Stessa sorte è toccata al grande attore israeliano Topol, candidato all'Oscar per Il violinista sul tetto, scomparso il 9 marzo.

Ma, a parte loro, sono molte le assenze che fanno male al cuore. Ad esempio non c'era Anne Heche, l'attrice tragicamente morta l'agosto dell'anno scorso in conseguenza di un terribile incidente con la sua auto. E non c'era quel camaleontico folletto di Leslie Jordan, morto a ottobre, notissimo per Will & Grace e American Horror Story. Ma c'è di peggio: niente Paul Sorvino, lo straordinario caratterista, padre tra l'altro del premio Oscar Mira Sorvino, morto nel luglio 2022. Il Paul Cicero di Quei bravi ragazzi, interprete di quasi 200 titoli tra film e serie tv, tra cui ovviamente I Soprano, non è rientrato nell'omaggio. Così come il suo collega ne I Soprano Tony Sirico. Ancora più triste, forse, la dimenticanza dell'attrice sudafricana Charlbi Dean, morta a soli 32 anni dopo l'uscita di Triangle of Sadness, che era uno dei film candidati all'Oscar quest'anno. Molti hanno scritto sui social per commentare le dimenticanze e uno spettatore messicano ha lamentato l'assenza di Ignacio Lopez Tarso, protagonista di Macario, il primo film messicano candidato all'Oscar. E siamo certi che, a guardar bene, siamo rimasti fuori molti altri. A questo punto torniamo a ripeterci: che senso ha?