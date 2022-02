Oscar 2022, nomination per Luca di Enrico Casarosa, che ringrazia a nome dei colleghi

È italiano per firma e contenuti anche Luca, uno dei film animati nomination all'Oscar 2022: a capo del suo team alla Pixar, abituato comunque a respirare l'aria del mondo intero, il genovese Enrico Casarosa aveva già sfiorato l'Oscar dieci anni fa, con la nomination per il suo cortometraggio La Luna, adesso ci si avvicina di nuovo. Enrico ha espresso a caldo su Twitter i suoi ringraziamenti. Leggi anche Con Ciao Alberto si torna nel mondo di Luca della Pixar Luca: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Enrico Casarosa su Twitter ha espresso la sua gioia e la sua riconoscenza per l'esperienza di Luca, l'opera Pixar nominata all'Oscar per il miglior film animato del 2022. Questa è la seconda regia di Casarosa per la casa di Emeryville, dopo il suo esordio col cortometraggio La Luna nel 2011, già di sapore ligure, poi espanso e approfondito nelle Cinque Terre reimmaginate di Luca. Ecco come Enrico ha commentato la nomination.

What an honor to be nominated by the academy. I want to congratulate our amazing Luca crew. This is a wonderful recognition by our peers of the hard work we put in this movie, especially considering the difficulties we went through in making it. #LucaCrew❤️