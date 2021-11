Disney+ Day, con Ciao Alberto si torna nel mondo di Luca della Pixar

News Cinema

Per il Disney+ Day del 12 novembre, arriva in streaming su Disney Plus Ciao Alberto, un corto in cui veniamo a sapere come stia andando la vita di Alberto, il coprotagonista del bellissimo Luca di casa Pixar.

Quanti fazzoletti avete consumato guardando Luca di Enrico Casarosa, ultima fatica Pixar? In occasione del Disney+ Day, prima celebrazione della piattaforma streaming Disney+, sarà reso disponibile il cortometraggio animato Ciao Alberto, una sorta di tenero prosieguo delle vicende che abbiamo seguito con emozione qualche mese fa. Ricordiamo che Luca nel giugno scorso ha visto il suo debutto in esclusiva proprio su Disney+, che fino al 14 novembre offre a tutti i neoabbonati il primo mese a 1.99 euro. Scopri Disney+

Ciao Alberto, la trama del cortometraggio legato a Luca di casa Pixar

Ciao Alberto si concentra su quello che sta combinando il mostro marino Alberto, che ha salutato l'amico Luca partito per la grande città, ed è rimasto a imparare un mestiere a Portorosso, in compagnia di Massimo Marcovaldo, il silenzioso pescatore papà di Giulia. Luca e Alberto continuano a scambiarsi lettere sulle loro nuove esperienze, ma a dir il vero Alberto è meno entusiasta di come si mostra: adattarsi alla vita umana gli risulta piuttosto difficile, e combina un sacco di guai al minaccioso ma in fin dei conti paziente Massimo. Ma ci sarà un punto di rottura?





Ciao Alberto, da chi è stato realizzato il cortometraggio Pixar