Oscar 2022: Massimo Cantini Parrini alla seconda candidatura per i costumi di Cyrano

Il costumista fiorentino, allievo di Gabriella Pescucci, è stato candidato quest'anno, dopo Pinocchio, per un film internazionale, Cyrano, e faremo tutti il tifo per lui.

Tra i nomi italiani che spiccano tra i candidati agli Oscar 2022 - annunciati con una formula meno formale e più briosa da Tracee Ellis Ross e dal simpaticissimo Leslie Jordan (che data la sua statura ha ironizzato sul fatto di esser stato incaricato della categoria dei "corti"), con l'apporto di lavoratori della sanità, della scuola, vigili del fuoco e appassionati di cinema, oltre a Paolo Sorrentino e al regista di Luca, Enrico Casarosa, c'è anche quello di Massimo Cantini Parrini, che ottiene quest'anno la sua seconda nomination per i costumi.

Massimo Cantini Parrini fa centro con Cyrano

L'anno scorso il costumista fiorentino, come vi ricordiamo qua sotto, era candidato all'Oscar per Pinocchio di Matteo Garrone, mentre quest'anno lo è per un film internazionale, Cyrano di Joe Wright con Peter Dinklage, per cui ha creato gli splendidi abiti seicenteschi. Per amor di completezza va detto che con lui è candidata anche l'inglese Jacqueline Durann, accreditata però solo per gli abiti indossati da Roxanne, interpretata da Haley Bennett.

Un altro bellissimo riconoscimento per un grande talento, erede dei suoi maestri Piero Tosi e Gabriella Pescucci, che a soli 50 anni ha già vinto cinque David di Donatello, 3 Nastri d'argento, 3 Ciak d'oro e che quest'anno per Cyrano è candidato anche ai BAFTA. Cantini Perrini è anche il costumista dei film dei fratelli D'Innocenzo, incluso l'ultimo, America latina. Il 27 marzo tiferemo tutti per lui!