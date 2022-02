Oscar 2022, escluse dalla diretta tv alcune categorie: la polemica è a un passo

News Cinema

Come nel 2918, l'Academy ha stabilito di escludere dalla lunga diretta tv della cerimonia dei novantaquattresimi Oscar qualche categoria. La decisione ha valide motivazioni ma il rischio di impopolarità e proteste è altissimo.

Il prossimo 27 marzo sarà tempo di Oscar, i premi più importanti dell'industria cinematografica Hollywoodiana, e per noi l’edizione di quest'anno è particolarmente importante perché il nostro Paolo Sorrentino è nella cinquina dei migliori film internazionali con È stata la mano di Dio, mentre Massimo Cantini Parrini gareggia per i migliori costumi con Cyrano. Ma quanto sarà lunga la cerimonia? Un po’ meno del solito, fa sapere l’Academy, che ha appena preso l'impopolare decisione di tagliare dalla diretta televisiva alcune categorie che evidentemente giudica di minore importanza.

La ragione di questa mossa è la necessità di snellire una premiazione davvero troppo lunga e che lo scorso anno ha registrato un drastico calo di spettatori, che hanno raggiunto i 10 milioni, un numero mai così basso.

Oscar 2022: chi saranno gli esclusi?

La novantaquattresima edizione degli Oscar non avrà un presentatore unico che farà il suo solito show a inizio cerimonia, come invece è accaduto per molto tempo (come dimenticare Whoopi Goldberg e Billy Crystal?) e fino al 2019, quando Kevin Hart ha lasciato vacante la sua posizione poco prima del grande giorno. Da allora niente conduttori per le edizioni 2019, 2020 e 2021. Quest'anno saranno tre padrone di casa a dividersi il palco: Amy Schumer, Wanda Sykes e Regina Hall. Tornando alle categorie da saltare, non sappiamo assolutamente quali saranno e se alla fine l'Academy le escluderà per davvero. The Hollywood Reporter scrive che saranno "several", quindi "diverse". I riconoscimenti, attenzione, verranno ugualmente assegnati, ma durante i break pubblicitari, il che significa che i poveri premiati dovranno probabilmente fare discorsi brevissimi.

Collider ipotizza che L'Academy e la ABC seguiranno il modello dei Tony Awards, alcuni dei quali vengono appunto assegnati durante le pubblicità o prima della diretta. Il pubblico televisivo ha comunque la possibilità di vedere il momento della loro consegna alla fine della trasmissione, in un montato piuttosto snello.

L'Academy sotto botta

Non è la prima volta che l'Academy rende "anonime" alcune premiazioni. Nel 2018 i telespettatori avevano "perso" quattro riconoscimenti, cosa che aveva sollevato molte proteste. Sempre Collider suggerisce che niente è ancora definitivo. Del resto la prestigiosa organizzazione californiana non gode ultimamente di grandi favori. Se negli anni scorsi è stata criticata per l'esiguo numero di candidature per artisti afroamericani e per donne, quest'anno piovono rimproveri da parte di chi giustamente sostiene che i cinecomic dovrebbero o avere una categoria a parte o essere maggiormente inclusi fra i titoli candidati. E’ davvero bizzarro, infatti, che Spider-Man: No Way Home, che è il film "salvatore" del boxoffice mondiale, sia rimasto a bocca asciutta. Insomma, aspettiamo di vedere cosa accadrà. Quello che è certo è che L'Academy of Motion Picture Arts and Science è sempre più scollata dai gusti del pubblico. E’ vero anche che 23 categorie sono troppe.