Oscar 2022: un premio votato su Twitter dai fan! Chi presenterà la cerimonia

I fan potranno votare il film preferito del 2021 su Twitter e il risultato sarà annunciato durante la cerimonia degli Oscar. Wanda Sykes, Regina Hall e Amy Schumer al timone della serata del 27 marzo.

Ricorderete sicuramente che anni fa l'Academy aveva preso in considerazione l'istituzione di una categoria degli Oscar per il film più popolare e le levate di scudi contro questa decisione, che sembrava presa per compiacere il pubblico dei fan, che spesso vedono esclusi i loro preferiti (quest'anno Spider-Man: No Way Home) dalla competizione. Bene, quello che era uscito dalla porta rientra dalla finestra sotto un altro aspetto, ovvero il voto via Twitter. Vediamo come.

Gli Oscar e il premio al film più votato su Twitter: come partecipare

Se avete assistito quest'anno all'annuncio delle nomination Oscar 2022 in diretta, avrete notato l'intervento di semplici appassionati di cinema, oltre a quello dei due attori incaricati di comunicarle, segno appunto di questa nuova tendenza. Già da ieri, gli utenti di Twitter possono votare il loro film preferito del 2021. Come? Basta accompagnare il tutolo all'Hashtag #OscarsFanFavorite. Le votazioni andranno avanti fino al 3 marzo, e si può votare fino a 20 volte al giorno. Anche sul sito dell'Academy. Il film più votato verrà annunciato e riceverà un premio (non sappiamo ancora se un Oscar speciale) durante la cerimonia.

Non solo, tre utenti Twitter tra i votanti verranno estratti a caso e invitati con accompagnatore a Los Angeles, tutto pagato, per consegnare un premio nel 2023! Questa la dichiarazione del vicepresidente del digital marketing Meryl Johnson in merito a questa novità:

Con queste attivazioni, gli utenti di social media in tutto il mondo hanno adesso più opportunità di interagire con lo show in tempo reale, trovare una comunità e fare parte dell'esperienza in modi in cui prima non era possibile.

Ovviamente a monte di questa decisione c'è anche la perdita di appeal della cerimonia presso il pubblico giovane in questi ultimi anni, e il tentativo - in sé lodevole - di svecchiare un po' il tutto e dare ascolto alla "vox populi". I social però come sappiamo sono difficilmente controllabili, soggetti ad abusi e il tutto potrebbe risolversi in un populismo che finisce per svilire il tutto. Ma vogliamo essere ottimisti e pensare che le cose diventeranno più interessanti per i fan di cinema di tutto il mondo.

Su Twitter anche il voto alla scena più bella di un film del 2021

Ma non finisce qua. Gli utenti su Twitter potranno anche scegliere la loro scena preferita di un film del 2021 con l'hashtag #OscarsCheerMoment. Le scene vincenti verranno proiettate durante la cerimonia assieme ai tweet dei fan, come si fa già adesso in molti spettacoli televisivi. Cinque dei votanti in questa categoria riceveranno biglietti gratis per un anno a un cinema di loro scelta, abbonamenti a servizi streaming e gadget esclusivi dal negozio dell'Academy Museum. Quasi quasi...

Le presentatrici degli Oscar 2022

Contestualmente a questa inattesa novità, sono stati annunciati anche le attrici che presenteranno la cerimonia: si tratta di Amy Schumer, Wanda Sykes e Regina Hall, mentre Jon Hamm, con cui c'erano state trattative, sembra uscito definitivamente di scena.