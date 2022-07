Orphan: First Kill, il trailer dell'horror con Isabelle Fuhrman che racconta l'origine della mostruosa "bambina"

News Cinema

Sono passati 13 anni da Orphan di Jaume Collet-Serra e finalmente arriva il trailer del prequel dell'horror con Isabelle Fuhrman, Orphan: First Kill.

Sono passati 13 anni dall'ottimo Orphan di Jaume Collet-Serra, l'horror che rese famosa Isabelle Fuhrman nel ruolo di una mostruosa bambina che portava il caos nella sua famiglia adottiva, fino a rivelarsi diversa di come la credevamo. Una prova impressionante, visto che l'attrice all'epoca aveva solo 12 anni. Oggi ne ha 25 ed è perfetta per interpretare il prequel che racconta l'origine del suo personaggio. Il film è Orpham: First Kill, diretto dal regista di The Boy, William Brent Bell, e siamo in grado di mostrarvene il primo trailer.

Orphan: First Kill, la storia di Esther

Orphan: First Kill uscirà in America al cinema e in digitale il 19 agosto, non conosciamo ancora la data di uscita nel nostro paese. Se avete visto il primo film saprete cosa è successo e chi (o cosa) è Esther, la misteriosa bambina che si presenta come la figlia ideale, per quanto vestita in modo inquietante, per rivelare poi la sua vera personalità. Questa la trama del prequel, che inizia con l'annuncio dato a una madre disperata, interpretata da Julia Stiles, del ritrovamento della figlia scomparsa:

Dopo aver orchestrato una brillante fuga da un ospedale psichiatrico in Estonia, Esther va in America, spacciandosi per la figlia perduta di una famiglia danarosa. Eppure, una svolta inattesa la mette contro una madre determinata a proteggere la sua famiglia dalla "bambina" assassina a qualsiasi costo.

La storia, insomma, è più o meno uguale a quella del primo film, meno la sorpresa per chi lo ha visto all'epoca (se non lo avete fatto, vi consigliamo di recuperarlo). Sarà comunque interessante vedere Isabelle Fuhrman, adulta, riprendere un personaggio interpretato magistralmente quando era davvero una bambina.