Ops! È già Natale, una clip in anteprima in esclusiva dal film con Danny DeVito

Danny DeVito è il protagonista di questa clip in anteprima esclusiva di Ops! È già Natale, dove il suo personaggio, il simpatico nonno Lawrence proprietario di un hotel sulle Dolomiti, accetta di collaborare con sua nipote per salvare il matrimonio dei suoi genitori. In questa sequenza Lawrence ha male interpretato i silenzi di sua figlia Abbie e suo genero Jacob: non nascondono una nuova gravidanza, vogliono soltanto comunicargli la loro decisione di separarsi...



Ops! È già Natale: Clip Ufficiale italiana in anteprima esclusiva del Film con Danny DeVito - HD

Ops! È già Natale, la trama del film con Danny DeVito e Andie McDowell