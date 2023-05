Oppenheimer, il nuovo trailer in italiano del film di Christopher Nolan

News Cinema

C'è una vera grande attesa per Oppenheimer, nuova opera di Christopher Nolan, al cinema dal 23 agosto. Per alleviarla, ecco un nuovo trailer lungo in italiano del film interpretato da Cillian Murphy.

Ci aspetta al cinema dal 23 agosto Oppenheimer, la nuova fatica del regista Christopher Nolan, che ha voluto Cillian Murphy per interpretare lo scienziato che fu tra i creatori della bomba atomica negli anni Quaranta. Possiamo mostrarvi un nuovo trailer lungo in italiano del lungometraggio, interpretato anche da un cast molto vasto che comprende Emily Blunt, Kenneth Branagh, Florence Pugh, Josh Hartnett, Matt Damon, Gary Oldman, Robert Downey Jr., Rami Malek, Matthew Modine e Alden Ehrenreich.

Oppenheimer, la visionaria ricostruzione storica di Christopher Nolan