Oppenheimer: il film debutta in Giappone e l'incasso del primo weekend è di 2 milioni e mezzo di dollari

Oppenheimer esordisce nelle sale giapponesi e all’indomani del weekend il guadagno è di 2 milioni e mezzo di dollari. Nella classifica degli incassi nipponici il film di Christopher Nolan è terzo.

L'ultimo mercato di Oppenheimer è stato ed è il Giappone, dove nel primo weekend di programmazione ha guadagnato 2 milioni e mezzo di dollari. Proiettato in 343 sale, si è piazzato al terzo posto della classifica degli incassi dopo due produzioni locali: un horror e un film d'animazione. Inoltre, come ha voluto sottolineare Universal Pictures, il film di Christopher Nolan è il miglior esordio in Giappone di un titolo hollywoodiano, avendo superato gli exploit di Aquaman 2 e Dune - Parte 2.

Oppenheimer in Giappone: una questione molto delicata

Inutile dire che l'uscita di Oppenheimer in Giappone è sempre stata considerata una questione delicata, viste le due bombe sganciate una su Hiroshima e l’altra su Nagasaki rispettivamente il 6 e il 9 agosto del 1945, e considerato l’altissimo numero di morti e feriti. Se ben ricordate, a pochi giorni dall'anniversario delle due apocalissi, la Warner Bros. (che distribuiva Barbie) si era fatta prendere la mano dal fenomeno Barbienheimer e aveva condiviso sul suo account Twitter una fanart di Steve Reeves in cui Cillian Murphy teneva sollevata Margot Robbie mentre sullo sfondo si vedeva un'esplosione. In tutta risposta, la divisione nipponica dello studio aveva protestato e il tweet era stato prontamente rimosso.

L'arrivo di Oppenheimer nelle sale del Giappone non era affatto scontato e, prima di decidere per il sì, ci sono state lunghe discussioni, il che giustifica il notevole lasso di tempo fra il debutto in USA e quello in Giappone.

In ogni modo, nel film non appaiono Hiroshima e Nagasaki, ma ciò non dipende dalla paura del buon Christopher di giocare con il fuoco. Lui stesso, circa un anno fa, ci ha tenuto a spiegare che siccome la narrazione non era oggettiva ma tutto veniva raccontato attraverso lo sguardo del protagonista, non aveva senso mostrare qualcosa a cui Oppenheimer non aveva assistito.

Con l'aggiunta dell'incasso giapponese, Oppenheimer arriva a un totale (provvisorio) di 965 milioni di dollari. Circa 8 mesi ci separano dal suo debutto in sala, tempo nel quale il film di Christopher Nolan ha fatto incetta di premi, compresi 7 Oscar (miglior film, miglior regista, miglior attore protagonista, miglior attore non protagonista, miglior montaggio, miglior fotografia, miglior colonna sonora originale).