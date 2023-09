Oppenheimer ha un fan sfegatato, Paul Thomas Anderson

News Cinema

Il regista del Filo nascosto, Boogie Nights e Magnolia ha dichiarato la sua ammirazione per Christopher Nolan e Oppenheimer: in particolare, per l'insistenza con cui Nolan usa la pellicola e spinge il pubblico ad apprezzare i suoi film in questa forma.

Una dichiarazione di rispetto e stima da parte di Paul Thomas Anderson a Christopher Nolan non stupisce più di tanto, considerando che i registi, insieme a pochi colleghi come Steven Spielberg e Quentin Tarantino, sono tra quelli rimasti più legati alla ripresa in pellicola e - auspicabilmente - anche alla proiezione con la stessa tecnica. Discutendone con l'Associated Press, Anderson si è concentrato proprio su quest'aspetto, in controtendenza rispetto allo sguardo rivolto verso lo streaming.

[Foto di Paul Thomas Anderson da Wikimedia Commons]

Paul Thomas Anderson su Oppenheimer: "Una guarigione naturale"

Oppenheimer ha incassato nel mondo finora ben 913.100.000 dollari (fonte Boxofficemojo), a fronte di un budget di 100 stanziato dalla Universal, e proponendo una storia non di certo leggera, un biopic dai temi scottanti, che richiedono l'investimento intellettivo ed emotivo dello spettatore. Una nuova grande scommessa vinta da Christopher Nolan, lodato dal collega Paul Thomas Anderson anche per la sua insistenza a girare in pellicola e in particolare in IMAX, insistendo persino su una proiezione nello stesso formato e non digitale...

Quando un forte cineasta come Chris ti punta addosso il dito e ti dice dove andare... tu ascolti... e il pubblico è stato ricompensato per averlo fatto. So di alcuni appassionati di cinema che hanno guidato da El Paso a Dallas per vedere il film come si deve. Sto parlando di un viaggio di 18 ore. [...] Non credo ci sia qualcuno che possa non essere d'accordo: vedere Oppenheimer su pellicola è un'esperienza superiore da ogni punto di vista. [...] Senza contare che ora la gente si sta stufando della solita domanda "Perché dovrei andare in sala a guardare la tv?" Buona domanda... adesso non devi farlo più. [...] Io questa la chiamo guarigione naturale.