Box Office stravaganza: Oppenheimer scavalca i Queen, punta a Joker ma Cristo negli USA non si batte

Le intense tre ore di Oppenheimer non hanno minimamente disturbato il pubblico pagante. Al contrario, l'incasso del film si fa sempre più interessante.

Non vi sarà sfuggito il volto di Rami Malek durante la visione di Oppenheimer. L'attore, che compare per pochi minuti nel film di Christopher Nolan, ha vinto un premio Oscar come miglior attore protagonista per aver interpretato Freddie Mercury nell'opera campione di incassi Bohemiam Rhapsody. Nonostante racconti in modo molto edulcorato la storia dei Queen, Bohemian Rhapsody ha incontrato i favori del pubblico tanto da diventare il film biografico con il più alto incasso di sempre a livello mondiale. Da oggi, però, le cose sono cambiate.

Oppenheimer è il film biografico più visto di sempre al cinema

Con la premessa obbligatoria che tutte le cifre che seguono non sono aggiornate con l'inflazione, diamo un'occhiata per puro divertimento ai dati del sito Box Office Mojo esclusivamente dedicati ai biopic, precisamente alle prime cinque posizioni:

5. Il discorso del re (2010) - 484.068.861 $

(2010) - 484.068.861 $ 4. The Greatest Showman (2017) - 435.732.529 $

(2017) - 435.732.529 $ 3. American Sniper (2014) - 547.459.020 $

(2014) - 547.459.020 $ 2. Bohemian Rhapsody (2018) - 910.809.311 $

(2018) - 910.809.311 $ 1. Oppenheimer (2023) - 912.701.115 $

Il film di Nolan è ora il film biografico con il più alto incasso globale. Aggiorniamo però la classifica includendo anche La passione di Cristo che su molte testate online non è considerato. Non è un film biografico anche quello? È persino tratto da quattro, non uno, libri di cui potreste aver sentito parlare: i Vangeli secondo Matteo, Marco, Luca e Giovanni.

A questo punto c'è un'altra classifica che può essere presa in considerazione, ovvero quella dei film vietati con il più alto incasso di sempre. Quando negli Stati Uniti un'opera riceve il divieto R (Restricted), significa che l'ingresso in sala non è consentito ai ai minori di 17 anni non accompagnati. Il film uscito con questo divieto che ha incassato di più nel mondo è Joker, con un totale di 1.074.458.282 $, una somma probabilmente non più raggiungibile da Oppenheimer.

La passione di Cristo rimane il film vietato e biografico più visto negli USA

Direte voi... ma che senso ha comparare gli incassi dei film vietati considerando anche i paesi in cui il divieto (qualora ci fosse) era diverso da quello statunitense? Esatto, potete chiederlo anche a tutti i magazine online che pubblicano e ripubblicano queste classifiche perché, lo sappiamo, le classifiche piacciono proprio per la superficialità e l'immediatezza che le caratterizzano. E allora restringiamo al solo territorio USA la classifica dei film con il divieto R che al cinema hanno più sedotto gli americani (sempre senza il calcolo dell'inflazione):

7. Oppenheimer (2023) - 318.634.610 $

(2023) - 318.634.610 $ 6. Deadpool 2 (2018) - 324.591.735 $

(2018) - 324.591.735 $ 5. It (2017) - 328.874.981 $

(2017) - 328.874.981 $ 4. Joker (2019) - 335.477.657 $

(2019) - 335.477.657 $ 3. American Sniper (2014) - 350.159.020 $

(2014) - 350.159.020 $ 2. Deadpool (2016) - 363.070.709 $

(2016) - 363.070.709 $ 1. The Passion of the Christ (2004) - 370.782.930 $