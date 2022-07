Oppenheimer di Christopher Nolan: in attesa del trailer, il primo esplosivo poster del film!

News Cinema

Manca ancora un anno a Oppenheimer, nuova attesissima fatica di Christopher Nolan, con Cillian Murphy a interpretare il celebre scienziato. Ecco lo spettacolare poster ufficiale.

Oppenheimer di Christopher Nolan sarà al cinema dal luglio 2023, e a un anno esatto di distanza dall'uscita il nuovo film del regista si mostra con un poster piuttosto spettacolare, che enfatizza ancora l'amata ripresa in IMAX. Il trailer dovrebbe arrivare a breve. Il lungometraggio, lo ricordiamo, è interpretato da Cillian Murphy con Emily Blunt, Kenneth Branagh, Florence Pugh, Josh Hartnett, Matt Damon, Robert Downey Jr., Rami Malek e Matthew Modine, tra gli altri.





Oppenheimer, la storia del Manhattan Project

Oppenheimer di Christopher Nolan segue il fisico nucleare J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), nel suo lavoro al laboratorio di Los Alamos tra il 1942 e il 1946, nella ricerca chiamata "Manhattan Project", che portò alla creazione della bomba atomica. Nolan stesso ha adattato in sceneggiatura il romanzo biografico di Kai Bird e Martin J. Sherwin, "American Prometheus". Questo è il primo lungometraggio che Nolan firma per la Universal, dopo che si è incrinato il suo storico rapporto con la Warner Bros., in seguito alla decisione della major di proiettare nel corso del 2021 i propri film in contemporanea con la loro collocazione sulla piattaforma HBO Max. Come accaduto con l'ultimo Tenet, il direttore della fotografia Hoyte Van Hoytema e Christopher Nolan hanno girato il film in pellicola 70mm, a scorrimento normale o orizzontale, in IMAX per alcune specifiche scene. Leggi anche Oppenheimer: le foto rubate di Christopher Nolan, Cillian Murphy ed Emily Blunt sul set del film