OnlyFangs: il trailer di un coloratissimo e folle vampire movie

Daniela Catelli

Esce in America a ottobre OnlyFangs, una folle commedia a tema vampirico, che ci riporta alle atmosfere del caro vecchio exploitation. Nel cast anche l'ex pornostar Ginger Lynn. Ecco il divertente trailer.

Quello che vi presentiamo adesso sembra uno di quei film di genere che un tempo nascevano da un titolo geniale e di cui si è ormai perso lo stampo. Non che si tratti di capolavori o necessariamente di bei film, ma questo OnlyFangs, una commedia satirica di vampiri (anzi, vampire) che prende in giro le manie di internet ci sembra davvero divertente e colorata come un film di John Waters. A dirigerla è un duo, Paul Ragsdale &Angelica De Alba, già autori di una serie di film simili che ovviamente non hanno mai avuto l'onore di essere esportati. Nel cast di questa ultima loro impresa c'è anche un nome glorioso del cinema porno che fu, Ginger Lynn Allen. E questo è il trailer di OnlyFangs.

OnlyFangs: la trama e il cast di un omaggio ai film di vampiri degli anni Ottanta e Novanta

Come abbiamo visto nel trailer, in Only Fangs un dilettante cacciatore di mostri scopre una gang di vampire e crea una app per trasformare le loro vittime in clienti. L'ispirazione del film viene da pellicole come Ragazzi perduti e Dal tramonto all'alba, solo che qua il tasso di demenziale sembra decisamente più alto. Il film verrà presentato in anteprima in America il 18 ottobre in un cinema (!) di Modesto, in California. Il cast è composto da Kansas Bowling (C'era una volta… a Hollywood), Drew Marvick, Nina Lanee Kent, Jessa Flux, Ellie Church, l'ex pornostar Ginger Lynn Allen, Adriana Uchishiba, Meredith Mohler, Delawna McKinney, August Kyss, Kristy Adams, Bebe Bardot, Satta Iyani, Anthony To’omata e Nick Zagone. Gli autor presentano OnlyFangs come il loro film più ambizioso e costoso e come "la nostra lettera d'amore ai nostri film preferiti degli anni Ottanta e Novanta". Per aiutare il film, a settembre inizierà anche una campagna di crowdfunding su IndieGogo, nel caso foste interessati ad averne una copia.

