Only the animals - Storie di spiriti amanti: una clip in anteprima esclusiva con Valeria Bruni Tedeschi

Only the animals - Storie di spiriti amanti, il film diretto da Dominik Moll, candidati a due Premi César, arriverà nei cinema italiani il 12 maggio, distribuito da Parthénos.

Dopo la presentazione in anteprima alla 76. Mostra del Cinema di Venezia come film d'apertura delle Giornate degli Autori, arriverà nelle nostre sale il 12 maggio, distribuito da Parthénos Distribuzione, Only the animals - Storie di spiriti amanti, il thriller diretto da Dominik Moll, tratto dal romanzo "Seules les Bêtes" di Colin Niel.

Candidato a due Premi César per il miglior adattamento e miglior attrice non protagonista a Laure Calamy, già nel cast della fortunata serie “Chiami il mio agente!” distribuita da Netflix e vincitrice del Premio Orizzonti come miglior attrice a Venezia 78, Only the animals, intreccia i destini di cinque personaggi tra il sud della Francia e Abidjan, nella Costa d’Avorio, partendo dalla misteriosa scomparsa di una donna (Valeria Bruni Tedeschi) durante una bufera di neve. Seguono così cinque storie che si dipanano avanti e indietro nel tempo per ricostruire ciò che è successo quella notte, nel corso delle quali osserviamo i pensieri e le azioni di cinque diversi personaggi, dal mondo rurale della campagna francese fino all'ambiente urbano e tropicale di Abidjan.

In attesa di vedere il film al cinema, vi presentiamo una clip in anteprima esclusiva che vede protagonista proprio Valeria Bruni Tedeschi:



Only the animals - Storie di spiriti amanti: Clip italiana ufficiale in anteprima esclusiva - HD

Foto ©Jean-Claude Lother