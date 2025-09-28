Omicidi, indagini e forze oscure: 5 thriller psicologici inquietanti come Il Silenzio degli Innocenti

News Cinema

Il Silenzio degli Innocenti ci ha regalato tensione, emozione e uno dei villain più carismatici della storia del cinema: Hannibal Lecter. Ecco 5 film da vedere se il cult con Anthony Hopkins e Jodie Foster e nella top 3 dei vostri horror/thriller preferiti.

Nel 1991, Anthony Hopkins scrisse la storia del cinema interpretando Hannibal Lecter: uno dei serial killer più carismatici e agghiaccianti di sempre. Il Silenzio degli Innocenti di Jonathan Demme vede Jodie Foster nei panni dell'agente dell'FBI Clarice Starling, impegnata a dar la caccia ad un assassino noto come Buffalo Bill. Il thriller, vincitore di cinque Premi Oscar, contribuì a cambiare l'approccio di Hollywood al fortunato genere cinematografico, spingendolo verso una direzione più orientata all'horror. A 34 anni dall'uscita del celebre adattamento del romanzo di Thomas Harris, gli appassionati di crime godono di un'ampia varietà di film con serial killer.

Dai remake di classici agli epici thriller psicologici, ecco 5 film, usciti dopo Il Silenzio degli Innocenti, che si muovono brillantemente a cavallo tra mistero e horror.

Il Collezionista (1997)

Lo scrittore James Patterson, autore dell'omonimo romanzo poliziesco, ha dato un grande contributo al mondo della narrativa con il suo detective di punta, Alex Cross. Nel 1997, Morgan Freeman ha dato vita al personaggio ne Il Collezionista, diretto da Gary Fleder, che segue Cross nelle indagini sul rapimento della nipote, in realtà collegato a una serie più ampia di sequestri di persona e omicidi. Quando la Dr.ssa Kate McTiernan (Ashley Judd) sfugge alle grinfie dell'assassino, il detective sfrutta la sua profonda conoscenza dei crimini per cercare di trovare il responsabile.

Se la presenza di Morgan Freeman non fosse sufficiente a rendere il film degno di nota, lasciatevi convincere dal colpo di scena e dal montaggio inquietante, che costruisce l'assassino come un nemico formidabile per il detective. Probabilmente Il Collezionista non è invecchiato bene come Se7en, famosissimo thriller con ancora Freeman protagonista, ma la storia tiene con il fiato sospeso dall'inizio alla fine. Con un cast che include Cary Elwes e Brian Cox, il film è un gioiello nascosto degli Anni Novanta, manifesto della fissazione dell'epoca per la profilazione psicologica.

La Preda Perfetta - A Walk Among the Tombstones (2014)

La Preda Perfetta, diretto da Scott Frank e basato sul romanzo Un'altra notte a Brooklyn di Lawrence Block, è la storia di Matt Scudder (Liam Neeson): ex poliziotto, diventato investigatore privato, a cui uno spacciatore di nome Kenny (Dan Stevens) chiede di indagare sull'omicidio della moglie. Dopo aver accettato il caso con riluttanza, Scudder si rivolge al giovane vagabondo TJ (Brian Bradley) per rintracciare gli assassini. Scoprirà che i criminali sono legati al traffico di droga e hanno l'abitudine di rapire donne, chiedere riscatti e poi ucciderle. L'indagine di Matt diventerà ancora più urgente quando la stessa gang rapisce un'altra ragazza.

A partire dal 2010, il genere neo-noir ha vissuto un grande ritorno e La Preda Perfetta è uno dei migliori esempi. Liam Neeson è perfetto nei ruolo dell'eroe moralmente ambiguo e il pubblico riesce ad appassionarsi al lavoro dell'investigatore privato. Per chi ha amato la prima stagione di True Detective, il ritmo lento e la trama intensa rendono il film un'ottima scelta. Proprio come Il Silenzio degli Innocenti scava nella psiche di Hannibal Lecter, La Preda Perfetta fa lo stesso con i suoi spietati criminali .

Longlegs (2024)

Longlegs ruota attorno alla ricerca da parte dell'FBI di un serial killer satanista, collegato a una serie di omicidi-suicidi che hanno sconvolto tante famiglie nell'Oregon. L'agente Lee Harker (Maika Monroe) affina le sue apparenti capacità psichiche per cercare di ricostruire il mistero ma, al tempo stesso, viene perseguitata da una presenza demoniaca. Alternando passato e presente, Longlegs trasforma Harker in un tassello chiave del puzzle che svela l'identità del killer e il suo agghiacciante disegno finale. Come Il Silenzio degli Innocenti, Longlegs mischia sapientemente horror e thriller, seppur con un tocco radicalmente diverso. Il film, tra i gialli occulti inquietanti degli ultimi anni, regala ai fan di Nicolas Cage una delle sue interpretazioni più intense ed è perfetto per chi desidera non solo una storia avvincente, ma anche un'atmosfera immersiva e sinistra.

Red Dragon (2002)

Più di un decennio dopo Il Silenzio degli Innocenti, Anthony Hopkins è tornato a vestire i panni di Lecter per la terza volta nel prequel Red Dragon. I riflettori sono puntati sull'esperto profiler Will Graham (Edward Norton), che lavora a fianco dell'FBI per catturare un serial killer soprannominato Lupo Mannaro, che prende di mira alcune famiglie. Dopo aver catturato Hannibal, Will gli chiede aiuto, facendo appello al suo geniale intuito e alla sua innata capacità di calarsi nella mente di un assassino. Sebbene non paragonabile al cult del 1991, Red Dragon è un thriller coinvolgente e angosciante, con il Francis Dolarhyde di Ralph Fiennes che aggiunge un tocco di complessità e tragedia assente nell'originale. Il rapporto di Hannibal Lecter con Graham non è complesso e profondo quanto quello con Clarice, ma aggiunge un retroscena interessante sul cannibale.

Il Collezionista di Ossa (1999)

Chiudiamo con un altro grande thriller tratto da un'opera letteraria. Diretto da Phillip Noyce, Il Collezionista di Ossa ha come materiale di partenza l'omonimo romanzo di Jeffery Deaver del 1997. Analogamente a Il Silenzio degli Innocenti, il film esplora in modo intrigante il lato oscuro della mente umana ed è avvolto da una tensione che tiene lo spettatore costantemente sulle spine. Rinehart "Lincoln" Rhyme (Denzel Washington) è un ex detective della polizia di New York, rimasto paralizzato dopo un incidente ma ancora brillante nella risoluzione di crimini complessi. Quando un serial killer inizia a seminare il terrore in città, uccidendo le sue vittime in modi macabri, simbolici e rituali, la giovane poliziotta Amelia Donaghy (Angelina Jolie) si unisce a Rhyme per risolvere il caso e decifrare i messaggi criptici lasciati dall'assassino.

Come Hannibal Lecter, anche il collezionista di ossa è un personaggio al contempo inquietante e affascinante. Il film si concentra sul conflitto mentale che si sviluppa tra il detective e il killer. Il primo è un eroe tormentato e vulnerabile, incredibilmente intelligente ma segnato dalla sua condizione fisica e psicologica. Rhyme è un uomo dal carattere forte, ma con un lato oscuro che lo rende decisamente più empatico di Hannibal. Amelia è più giovane e meno esperta, ma la sua forza cresce nel corso della storia, dando vita ad una coppia investigativa tosta e affiatata.