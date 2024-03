Omen - L'origine del Presagio: il nuovo trailer e il poster dell'horror con Nell Tiger Free

News Cinema

Arriva nelle sale italiane il 4 aprile il prequel di Il presagio, celebre horror demoniaco degli anni Settanta. Ecco trama, trailer e poster di Omen - L'origine del Presagio.

Debutta il prossimo 4 aprile nei cinema italiani Omen - L'origine del presagio, il film che si propone come prequel (o origin story, se preferire) dell'horror demoniaco che, alla metà degli anni Settanta, si propose come risposta al seminale L'Esorcista di William Friedkin: Il presagio, titolo originale The Omen, diretto nel 1976 da Richard Donner.

Questo nuovo film vede protagonista Nell Tiger Free, la bravissima, inquietante e carismatica protagonista dell'imperdibile serie di M. Night Shyamalan Servant. Il suo ruolo è quello di una una giovane donna americana che viene inviata a Roma dopo aver preso i voti, e che nella Capitale si trova di fronte a forze oscure che faranno traballare la sua fede, scoprendo un cospirazione che mira a favorire la nascita del male incarnato. Nel cast del film ci sono anche Tawfeek Barhom, Sônia Braga, Bill Nighy e Ralph Ineson.

Ecco il nuovo trailer italiano ufficiale e il poster di Omen - L'origine del presagio:



Omen - L'origine del Presagio: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD



Omen - L'origine del presaguo è diretto da Arkasha Stevenson ed è basato sui personaggi creati da David Seltzer (Il presagio), con un soggetto di Ben Jacoby (Bleed) e una sceneggiatura di Tim Smith & Arkasha Stevenson e Keith Thomas (Firestarter). David S. Goyer (Hellraiser) e Keith Levine (The Night House – La casa oscura) sono i produttori, mentre Tim Smith, Whitney Brown (Rosaline) e Gracie Wheelan sono i produttori esecutivi.