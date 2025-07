Omaha: tutto sul film in concorso al Giffoni Film Festival 2025

News Cinema

Nella sezione Generator +18, un road movie interpretato da uno dei migliori attori americani emergenti, John Magaro. Ecco quel che c'è da sapere su Omaha.

Presentato in prima mondiale al Sundance del 2025 e poi proiettato nei festival di mezzo mondo, Omaha è un film statunitense, opera prima del regista Cole Webley, che si è basato su una sceneggiatura firmata da Robert Machoian e da lui ideata circa dieci anni fa.

Omaha: la trama ufficiale

Ambientato sullo sfondo della crisi economica del 2008, OMAHA segue un padre in difficoltà che intraprende un viaggio attraverso l’Ovest americano con i suoi due figli, Ella e Charlie, in cerca di speranza e di una vita migliore. Quello che inizia come un viaggio familiare apparentemente improvviso rivela gradualmente strati più profondi di dolore e di resilienza, mentre Ella inizia a percepire che le intenzioni di suo padre potrebbero nascondere una verità più profonda.

Protagonista del film e del viaggio che racconta, nei panni del padre, c'è uno dei migliori attori emergenti americani, John Magaro. Classe 1983, Magaro ha in curriculum ruoli importanti in film come First Cow di Kelly Reichardt, I molti santi del New Jersey di Alan Taylor e Past Lives di Celine Song. Più di recente lo abbiamo visto in Il giorno dell'incontro di Jack Huston e soprattutto nell'ottimo September 5 di Tim Fehlbaum.

Finanziato in maniera del tutto indipendente, il film è stato girato prevalentemente nello Utah in 27 giorni, in location come Salt Lake, Bonneville Salt Flats e ambienti rurali lungo la I‑80.

Omaha: il trailer del film