Omaggio al mito Serena Williams: ecco i migliori film in streaming dedicati al tennis

News Cinema

La leggendaria giocatrice appena ritiratasi compie oggi 41 anni. Ecco i film in streaming che parlano del sport che ha dominato per un quarto di secoloi.

In occasione del quarantunesimo compleanno di Serena Williams, leggenda del tennis mondiale appena ritiratasi dopo aver vinto ben ventitre tornei del Grande Slam, vogliamo celebrare proprio quello sport di cui è stata interprete unica proponendovi i migliori film in streaming ambientati nel mondo del tennis. Sperando di farvi cosa gradita e augurandovi come sempre buona lettura.

I migliori film in streaming sul tennis

Wimbledon

La battaglia dei sessi

Borg McEnroe

Una famiglia vincente - King Richard

Wimbledon (2004)

La divertente commedia romantica tra una giovane promessa del tennis mondiale - una deliziosa e carismatica Kirsten Dunst - e un veterano all’ultima grande possibilità della sua carriera - Paul Bettany che più leggero e sofisticato non si potrebbe - è diretta da Richard Loncraine con il piglio giusto, enfatizzando l’aspetto gioioso della storia e garantendo allo spettatore un degno spettacolo di genere. E poi sul campo per i giocatori si parteggia veramente. Wimbledon diverte ed è più che consigliabile per una serata spensierata. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes.

La battaglia dei sessi (2017)

La battaglia dei sessi: Il trailer italiano del film - HD

Peccato non abbia avuto un grande successo di pubblico, perché questa commedia dolceamara sulla presa di coscienza della grande Billie Jean King è un piccolo gioiello di cinema introspettivo. Emma Stone e Steve Carell poi sono perfetti nel rappresentare personaggi alla ricerca di una loro identità, assolutamente non stereotipati. La battaglia dei sessi diverte, commuove, fa pensare. Un film molto contemporaneo, che racconta una storia in fondo universale: quella ricerca di chi siamo veramente, a prescindere dalle etichette. Notevole. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

Borg McEnroe (2017)

Borg McEnroe: Trailer italiano ufficiale - HD

Una delle migliori descrizioni della psicologia di uno sportivo dedito anima e corpo ad eccellere, soltanto perché non può permettersi di fare altro. Ottimamente interpretato da Sverrir Gudnason e Shia LaBeouf, Borg McEnroe mette di fronte due personalità opposte ma molto ben delineate, che si danno battaglia umana e sportiva in una delle più grandi partite della storia del tennis. Un film molto ma molto ben orchestrato, scritto e diretto con una precisione davvero ammirevole. E l’incontro, anche se sapete il risultato, è un momento di cinema elettrizzante. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, NOW.

Una famiglia vincente - King Richard (2021)

Quello che svetta in King Richard è la scrittura, la caratterizzazione di un personaggio a due facce: quando infatti il film inizia a raccontare come Richard Williams fece tutto quello che fece per se stesso almeno quanto lo fece per Venus e Serena, ecco che la definizione del protagonista diventa davvero ficcante, precisa e realistica. Noi l'Oscar a Will Smith lo avremmo dato per altre performance, ma nulla toglie che questa sia piuttosto notevole. Così come quella di tutti i comprimari, con in testa Jon Bernthal. King Richard è un buon dramma psicologico con un finale sorprendentemente anticlimatico, altrimenti avrebbe potuto essere uno di quei lungometraggi sportivi da ricordare per molto tempo. Ma la polpa c'è eccome. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.