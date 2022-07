Omaggio a Vincente Minnelli: ecco i suoi grandi musical in streaming

News Cinema

Il grande regista moriva a Beverly Hills il 25 luglio 1986. Cinque film in streaming per celebrare una carriera fatta di capolavori intramontabili.

Il 25 luglio 1986 si spegneva a Beverly Hills, nella sua amata Città degli Angeli, il leggendario Vincente Minnelli. Nato a Chicago nel 1903, questo cineasta si è imposto come uno dei più grandi nell’epoca della cosiddetta “Hollywood Classica”, eccellendo in particolar modo nel musical. In carriera Minnelli ha diretto molti dei maggiori divi dell’epoca, e ha portato ben due film a vincere l’Oscar, ottenendo lui stesso una statuetta come miglior regista. Questi i film in streaming con cui vogliamo celebrare un regista che ancora oggi è sinonimo di eleganza e spettacolo. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti dalla leggenda Vincente Minnelli

Incontriamoci a Saint Louis (1944)

Veicolo perfetto per imporre la grandezza e la classe di Judy Garland - futura Signora Minnelli - Incontriamoci a Saint Louis diventa un enorme successo di pubblico, tanto da diventare il film più redditizio dell’anno. Ambientato all’inizio del ‘900, il film mette in scena le peripezie di una famiglia del Missouri che si trasferisce a New York prima della grande Esposizione del 1904. Tra le innumerevoli grandi canzoni bisogna citare Merry Little Christmas, un classico insuperabile. Nel cast anche Mary Astor e Margaret O’Brien. Produzione MGM. Disponibile su CHILI.

Ziegfeld Follies (1946)

Minnelli prende in mano questo progetto a segmenti ancora della MGM dopo che vari registi vi avevano messo mano. E lo trasforma in un classico del musical anni ‘40. Ziegfeld Follies è il meglio della stravaganza di cui la Hollywood di quel periodo era capace, con un cast portentoso che comprende Fred Astaire, Gene Kelly, ancora la Garland, Lucille Ball, Red Skelton, Fanny Brice e molti altri. Numeri musicali e coreografie che sono ancora oggi il top del genere. Disponibile su CHILI.

Un americano a Parigi (1951)

Un americano a Parigi: Il trailer italiano della versione restaurata - HD

Ispirato dall’arte musicale di George Gershwin, Un americano a Parigi è la storia del cinema, non solo del musical classico. Esordio davanti alla macchina da presa per una dolcissima Leslie Caron, che si accompagna perfettamente alla star Gene Kelly. Scritto dalla penna magnifica di Alan Jay Lerner, il film si aggiudica ben sei Oscar tra cui quello per il miglior film dell’anno. Se amate questo genere, qui siamo davvero ai livelli più alti possibili da raggiungere. Disponibile su Rakuten TV, CHILI.

Brigadoon (1954)

Ancora Gene Kelly come star principale, ma stavolta la parte del leone, anzi della leonessa, la fa una portentosa Cyd Charisse. Accanto a loro Van Johnson. Altro classico degli anni ‘50 della MGM, stavolta davvero troppo costoso per recuperare l’impegno economico, Ma rimane il fatto che Brigadoon sia uno spettacolo di primissimo ordine, ispirato e sontuoso nella messa in scena e nelle ambientazioni. Da rivedere e commuoversi. Disponibile su Amazon Prime Video.

Gigi (1958)

Ispirato dal genio letterario di Colette, il capolavoro che consacra definitivamente - se mai ce ne fosse stato bisogno… - il genio di Vincente Minnelli. Ancora Leslie Caron perfetta e brillante, accompagnata da Maurice Chevalier, Louis Jourdan ed Eva Gabor. Gigi incanta, sorprende, commuove, ti fa volare sulle ali di note eterne e momenti musicali senza tempo. Candidato a nove Oscar, si portò a casa tutte le statuette, incluse quelle per il film e la regia. Ancora Alan Jay Lerner allo script e il grande André Previn alle musiche. Insuperabile capolavoro degli anni ‘50. Disponibile su CHILI.