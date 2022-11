Omaggio a Terrence Malick: ecco per voi alcuni dei suoi migliori film in streaming

News Cinema

L'autore texano compie oggi 79 anni. I film in streaming che abbiamo scelto per raccontare la sua carriera mostrano una visione personale e vibrante.

Compie oggi 79 anni Terrence Malick, uno dei cineasti più affascinanti e personali della storia del cinema contemporaneo. Mai sottomesossi alle regole estetiche e narrative di Hollywood, l’autore fin dal suo esordio all’inizio degli anni ‘70 ha sviluppato un tipo di cinema inteso principalmente come flusso di coscienza, come ricerca di contatto tra essere umano e universo circostante, con le sue regole che spesso non possono essere catturare da un tipo di narrazione tradizionale. Malick è un autore che non può lasciare indifferenti, nella maggior parte dei casi si abbraccia con passione la sua opera oppure se ne resta distaccati. Anche noi abbiamo avuto spesso pareri contrastanti riguardo il suo operato, ma i cinque film in streaming scelti per rendergli omaggio rappresentano senz’ombra di dubbio qualcosa di ipnotico, affascinante, capace di arrivare al cuore del pubblico forse anche prima che alla sua mente. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming diretti da Terrence Malick

La rabbia giovane

La sottile linea rossa

The Tree of Life

Knight of Cups

Vita nascosta - Hidden Life

La rabbia giovane (1972)

L’esordio dietro la macchina da presa di Malick si colora immediatamente di culto: due straordinari Martin Sheen e Sissy Spacek sono protagonisti di un film sulla ribellione giovanile magnifico da assorbire, come una preghiera violenta e animista che si bagna nel sangue delle vittime. La rabbia giovane colpisce al cuore con momenti di cinema splendido, intenso e poetico alla maniera pagana. Opera carica di disperazione e insieme speranza. Difficile da dimenticare. Impossibile da ignorare. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

La sottile linea rossa (1998)

Uno dei grandi capolavori di Malick mette in scena la Seconda Guerra Mondiale come rovina dell’animo umano prima ancora del corpo. Una rappresentazione dell’orrore che contamina la bellezza della natura e la sua fusione con l’uomo. A La sottile linea rossa vogliono partecipare tutti: George Clooney, Nick Nolte, Sean Penn, Jim Caviezel, Adrien Brody e molti altri. Opera di una bellezza dolorosa, poesia e brutalità del conflitto fuse in una visione senza precedenti. Orso d’Oro a Berlino e svariate nomination all’Oscar tra cui film, regia, sceneggiatura e fotografia. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

The Tree of Life (2011)

The Tree of Life: trailer italiano del film di Terrence Malick

Altra opera di bellezza sontuosa e sperimentale, un discorso sui rapporti familiari che si protendono nel tempo così come nello spazio e nel ricordo. Sean Penn e Brad Pitt sono i protagonisti del film che lancia la carriera di una magnifica Jessica Chastain. The Tree of Life si spinge ai confini della narrazione lineare, anzi al supera per farsi flusso di coscienza carico di immagini da ricordare. Palma d’Oro a Cannes e altre nomination all’Oscar per film e regia. Non il nostro preferito dell’autore texano, ma sicuramente di impatto notevole. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Rai Play.

Knight of Cups (2015)

Knight of Cups: Il trailer italiano del film - HD

In un momento creativo non dei migliori Malick sforna questo film che vede protagonista assoluto un Christian Bale intenso e affascinante come mai, perfetto per una riflessione sulla celebrità e sulla vita vacua che una metropoli estraniante come Los Angeles può regalare come un frutto avvelenato. Knight of Cups è un film “aperto” e insieme abbagliante, un flusso di coscienza che mette in scena la Città degli Angeli con bellezza frustrante e poderosa. Cate Blanchett spicca in un altro cast pieno di stelle, per un’opera davvero coinvolgente. Uno dei film più sottovalutati dell'autore, uno dei nostri preferiti. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

Vita nascosta - Hidden Life (2019)

A conti fatti, forse questo è il capolavoro di Terrence Malick, almeno secondo noi. Vita nascosta - Hidden Life mette in scena amore, fusione con la natura, coscienza che si oppone all’ingiustizia e opta per una ribellione silenziosa quanto potente. Film sontuoso nella visione e con una storia precisa, sommessa e fondamentale. E poi ci sono le musiche di James Newton Howard, mai come in questo caso straordinariamente capaci di accompagnare e restituirci tutto l'animo dei personaggi e la potenza delle situazioni e ambientazioni. Film straziante, poesia di immagini e suoni che rappresenta il meglio dell’idea di cinema di Malick. Da applausi commossi. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple itunes, Amazon Prime Video, Disney +.