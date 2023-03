Omaggio a Jerry Lewis: i migliori film in streaming da lui diretti e interpretati

News Cinema

Il genio comico nasceva a Newark, New Jersey, il 16 marzo 1926. Anche grazia ai film in streaming qui sotto è diventato una leggenda del grande schermo.

Il 16 marzo 1926 nasceva a Newark, nel New Jersey, il genio comico di Jerry Lewis. Attore e regista capace di creare un personaggio destinato a rimanere impresso nella mente e nel cuore di milioni di spettatori, Lewis ha attraversato il cinema di genere negli anni ‘50 e ‘60 da assoluto protagonista. Una volta conclusa la stagione dei successi commerciali, Lewis si è concesso alcune sporadiche partecipazioni di lusso a film diretti da autori anche molto diversi tra loro. Ecco dunque i cinque film in streaming con cui vogliamo rendere omaggio all’icona scomparsa nel 2017. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati e/o diretti da Jerry Lewis

Artisti e modelle

Ragazzo tuttofare

Le folli notti del dottor Jerryll

Re per una notte

Arizona Dream

Artisti e modelle (1955)

Uno dei film maggiormente iconici di Lewis, il quale condivide lo schermo con il compagno di avventure Dean Martin e una straordinaria Shirley MacLaine a inizio carriera. Artisti e modelle è una commedia frizzante e piena di inventiva, con momenti di grande cinema leggero e soave. La donna-vampiro creata dal fumettista Lewis è leggendaria, e quando Shirley indossa il costume, beh, come si fa a non innamorarsene? Film di culto. Disponibile su CHILI.

Ragazzo tuttofare (1960)

L'esordio dietro la macchina da presa per Lewis avviene con un film in cui interpreta uno dei suoi personaggi più complessi, soprattutto a livello di mimica. Ragazzo tuttofare si rivela un tour de force espressivo che ottiene risultati encomiabili nel lavoro sul “tipo fisso”. Stanley è un ruolo fondamentale nella carriera artistica dell’attore, e merita di essere ricordato. Molto divertente. Disponibile su Amazon Prime Video.

Le folli notti del dottor Jerryll (1963)

Il film forse più famoso diretto da Lewis è una rivisitazione scanzonata - ma assolutamente non superficiale - del classico dell’orrore di Robert Louis Stevenson. Le folli notti del dottor Jerryll ripropone in filigrana le turbolenze sociali che sarebbero esplose in pochi anni. Il lavoro di Lewis sulla definizione dei personaggi è come sempre certosina, e il film diventa immediatamente oggetto di culto. Eddie Murphy ne fece un remake non allo stesso livello, ma comunque molto divertente. L’originale è a tratti addirittura spaventoso…Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Re per una notte (1983)

Richiamato all’attività dal grande Martin Scorsese per interpretare praticamente se stesso, Jerry Lewis sfodera una prestazione corrosiva e tagliente accanto a un Robert De Niro scatenato. Re per una notte è una commedia nerissima sulla necessità di fama, sull’ego sterminato di chi si confronta con la celebrità e il suo lato oscuro. Film tossico nel senso buono del termine, che mette lo spettatore di fronte a un dilemma potente. Una delle migliori prove d’attore di Lewis. Disponibile su Amazon Prime Video, Disney +.

Arizona Dream (1993)

Film “dimenticato” di Emir Kusturica che vede Lewis in un cast da applausi che comprende anche Johnny Depp e Faye Dunaway. Ma a rubare la scena a tutti è una dolce, fragile e potentissima Lili Taylor. Arizona Dream è uno dei grandi film del cineasta, con sequenze di grande cinema e un finale straziante. Opera sontuosa che vinse il Gran premio a Berlino e rappresenta una tappa fondamentale per tutti i cinefili di quel periodo. Noi lo amiamo incondizionatamente. Disponibile su Google Play.