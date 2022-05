Omaggio a Frank Capra: ecco i suoi migliori film in streaming

News Cinema

Il grande autore de La vita è meravigliosa e Accadde una notte nasceva (in Sicilia) il 18 maggio 1897. Vi proponiamo i titoli in streaming della sua grande filmografia.

È stato uno dei grandi cantori della Hollywood classica, quella di buoni sentimenti e protagonisti integerrimi. Il suo messaggio ottimista e positivo ha portato in sala milioni e milioni di spettatori, facendolo diventare uno dei grandi registi della storia del cinema americano e internazionale, portandolo a vincere tre premi Oscar e ottenere altrettante candidature. Stiamo parlando di Frank Capra, autore immenso che nasceva a Bisacquino, in provincia di Palermo, il 18 maggio 1897. Rendiamogli dunque omaggio con alcuni dei suoi film in streaming, tenendo purtroppo conto che mancano all’appello opere come Accadde una notte o Orizzonte perduto, senz’altro tra i sui capolavori immortali. Buona lettura.

I migliori film in streaming di Frank Capra

L’eterna illusione

Arsenico e vecchi merletti

La vita è meravigliosa

Un uomo da vendere

L’eterna illusione (1938)

Dopo l’exploit di Accadde una notte - primo film a vincere i cinque Oscar più importanti - Capra bissa le statuette per film e regia grazie a questa commedia familiare piena di guizzi e trovate di sceneggiatura. Jean Arthur, James Stewart e Lionel Barrymore sono i protagonisti magnifici de L’eterna illusione, uno dei classici degli anni ‘30 che non tramonterà mai, che è sempre un grande piacere rivedere. Che dialoghi, che brio Capra sapeva infondere alle sue opere migliori…Disponibile su Amazon Prime Video.

Arsenico e vecchi merletti (1944)

Un attore unico e perfetto per un genere come la screwball comedy quale era Cary Grant consente a Frank capra di cambiare lievemente registro e realizzare una commedia corrosiva e scetanata che parla di omicidi, anziene signore perbene (ma non troppo…) e l'immancabile umorismo tutto americano. Arsenico e vecchi merletti diventa subito un classico, e con pieno diritto. Sceneggiatura scatenata e un cast di attori in stato di grazia. Un Capra differente ma ugualmente efficace al 100%. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

La vita è meravigliosa (1946)

Il lungometraggio per cui, più di ogni altro, Frank Capra è entrato nella storia del cinema in maniera definitiva, indelebile. Un classico delle feste senza tempo, un melodramma che vede un grande James Stewart come protagonista che ritrova se stesso dopo aver perso tutto. La vita è meravigliosa diventa un melodramma che sprigiona prima dolore del vivere e poi sentimenti che tutti vorremmo provare l’uno per l’altro. Con un finale che riconcilia col mondo, qualsiasi esso sia. Nomination all’Oscar per film, regia, attore protagonista. Nel cast anche la grande Donna Reed. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Un uomo da vendere (1959)

Chiudiamo la carrellata sul genio di Frank Capra con uno dei suoi ultimi lungometraggi, che vede protagonista un cast formidabile: Frank Sinatra, Edward G. Robinson, Thelma Ritter, Eleanor Parker. Un uomo da vendere vede protagonista un vedovo che chiede aiuto al fratello per tenere a galla il suo hotel a Miami, Un classico feel-good movie con scene musicali ben orchestrate che vince l’Oscar per la miglior canzone. Non il miglior Capra, ma un più che lodevole prodotto di genere, che intrattiene e commuove. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.