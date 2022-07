Omaggio a Cormac McCarthy con quattro film in streaming

News Cinema

Il grande scrittore americano compie oggi 89 anni. Ecco i titoli in streaming da lui ispirati o scritti.

Compie oggi 89 anni Cormac McCarthy, uno dei più importanti scrittori americani contemporanei. Col suo stile di scrittura estremamente personale e la capacità di creare storie e personaggi sempre ai limiti - che si tratti del suo amato western, di noir contemporanei o di drammi postapocalittici - McCarthy ha prodotto molti dei grandi capolavori letterari degli ultimi decenni. Al cinema le sue trasposizioni hanno avuto fortune alterne, generando opere che hanno spesso diviso la critica. Con l’ovvia eccezione di un capolavoro, che troverete nei film in streaming qui sotto raccontati. Vogliamo ricordare che da Cormac McCarthy sono stati tratti anche Child of God di James Franco e il film per la televisione Sunset Limited, il quale vedeva protagonisti Tommy Lee Jones e Samuel L. Jackson. Buona lettura.

I film in streaming tratti o scritti da Cormac McCarthy

Passione ribelle

Non è un paese per vecchi

The Road

The Counselor - Il procuratore

Passione ribelle (2000)

L’adattamento di Billy Bob Thornton del classico All the Pretty Horses non incontra il favore di pubblico e critica quanto ci si sarebbe aspettato. L’autore premio Oscar tenta di restituire la densità dei personaggi di McCarthy, ma le enormi lotte con la produzione tagliano il film in fase di montaggio, svaporando la potenza del tutto. Matt Damon e Penélope Cruz sono protagonisti di un lungometraggio comunque molto affascinante, con almeno un paio di momenti di grande cinema. Da rivedere e forse rivalutare. Lo merita. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Non è un paese per vecchi (2007)

Non è un paese per vecchi: Trailer del film diretto dai fratelli Coen

Joel e Ethan Coen producono il loro capolavoro rimanendo fedeli al testo di McCarthy eppure “interpretandolo” a modo loro, facendone un film sulla ricerca di un senso quando è solo il Caso imperscrutabile a dirigere le danze, sia dei personaggi migliori che degli assassini psicotici. Non è un paese per vecchi vede un cast perfetto capitanato da Josh Brolin, che deve vedersela con un Javier Bardem realmente terrificante. A tentare di aiutarlo Woody Harrelson, Tommy Lee Jones e altri caratteristi di lusso. Quattro Oscar strameritati: miglior film, regia, attore non protagonista e sceneggiatura non originale. e avrebbe dovuto prendere anche quello per la fotografia di Roger Deakins. Film imprescindibile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

The Road (2009)

The Road: Il trailer del film con Viggo Mortensen e Charlize Theron

Come il romanzo di partenza, anche The Road di John Hillcoat mette a dura prova chiunque cerchi di trovarvi un briciolo di speranza: nella sorte del padre protagonista - un intenso Viggo Mortensen - nell’umanità ridotta ai minimi termini, in un futuro anche più plumbeo e apocalittico del presente in cui il film è ambientato. Durissimo, estremo, personale. Una bella trasposizione da McCarthy che ha ottenuto il grande consenso della critica, ma si è spinto troppo oltre per trovare anche quello del pubblico. Apparizione da applausi di Charlize Theron. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

The Counselor - Il procuratore (2013)

The Counselor - il procuratore: Il trailer italiano ufficiale del film di Ridley Scott

Da una sceneggiatura scritta dallo stesso McCarthy Ridley Scott trae un film fortemente ondivago, forse troppo. The Counselor - Il procuratore possiede momenti di grande spessore drammatico che si alternano a molte cadute di tensione e di ritmo. Il cast stellare funziona soltanto a metà: Michael Fassbender e Javier Bardem non riescono a imprimere il necessario spessore ai loro personaggi, mentre la Cruz, Brad Pitt e una grande Cameron Diaz danno spettacolo. Con un paio di scene raccapriccianti. Un’occasione con dei guizzi, ma tutto sommato sprecata…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, NOW, Disney +.