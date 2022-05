Oltre Peaky Blinders: i migliori film in streaming interpretati da Cillian Murphy

News Cinema

Il protagonista della serie di culto compie oggi 46 anni. Ecco i cinque titoli in streaming che l'hanno reso una star anche del grande schermo.

Compie oggi 46 anni l’iralndese Cillian Murphy, uno degli attori di culto degli ultimi vent’anni e non soltanto per la serie Netflix Peaky Blinders. Esploso proprio all’inizio di questo millennio grazie a Danny Boyle, Murphy si è imposto come interprete raffinato e al tempo stesso carismatico, collaborando con alcuni dei più grandi cineasti del nostro tempo. Vogliamo festeggiarne il compleanno e celebrarne il talento con i nostri soliti cinque film in streaming, che rispecchiano in pieno la sua versatilità dentro ma anche lontano dall’industria del cinema hollywoodiano. In attesa ovviamente di vederlo protagonista del nuovo Oppenheimer diretto dall’amico Christopher Nolan. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Cillian Murphy

28 giorni dopo

Red Eye

Batman Begins

Il vento che accarezza l’erba

Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick

28 giorni dopo (2002)

L’horror che lancia la carriera di Cillian Murphy nasce dalla penna affascinante di Alex Garland e dal talento visionario di Danny Boyle. 28 giorni dopo sconquassa le regole dello zombie movie attraverso un uso del digitale “sporco” e verissimo, che induce nello spettatore un senso di asfissia e angoscia palpabili. Nel cast anche Naomie Harris, Brendan Gleeson e Christopher Eccleston. Titolo di culto di inizio millennio che risplende anche grazie al suo affascinante protagonista. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Disney +.

Red Eye (2005)

Al servizio di un genio del cinema di genere quale era Wes Craven Cillian Murphy e Rachel McAdams diventano protagonisti di un thriller (quasi) interamente ambientato dentro un aereo in volo. Red Eye è un prodotto intelligente che immerge lo spettatore in un clima tesissimo, con una storia ben congeniata e personaggi credibili, anche il villain Murphy super-affascinante e mellifluo. Intrattenimento di classe per una serata all'insegna del brivido. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Batman Begins (2005)

Batman Begins: il trailer del film

Abbiamo selezionato la prima collaborazione con Christopher Nolan perché a nostro avviso Batman Begins rimane il miglior film del cineasta secondo soltanto a The Prestige. Il primo episodio della trilogia infatti si rivela una origin-story magnificamente ideata, che setta l’idea di realismo dentro il cinecomic in maniera efficacissima e visivamente elegante. Emozioni forti e un finale al cardiopalma, che ci restituisce un Christian Bale in grande spolvero nei panni dell’eroe in Nero. Forse il miglior cinecomic mai realizzato. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW.

Il vento che accarezza l’erba (2006)

Il vento che accarezza l'erba: Il trailer del film

Salto di prospettiva, tono e tipo di produzione notevole per diventare protagonista di Ken Loach di questo dramma in costume che parla della guerra civile irlandese. Palma d’Oro a Cannes contestata da molti a secondo noi meritatissima, Il vento che accarezza l’erba è un melodramma con momenti epici e altri perfettamente intimisti. Senza mai dimenticare il messaggio politico, storico/sociale che però per Loach passa sempre attraverso il dramma e l’umanità dei suoi personaggi. Un Murphy sontuoso per un film che arriva dritto al cuore, anche attraverso una forma più cesellata del solito per il cineasta. Grande cinema. Disponibile su NOW.

Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick (2015)

Vogliamo finire con lo spettacolare kolossal diretto da Ron Howard che sotto la grande superficie della messa in scena mette in discussione le basi stesse della cultura americana, fondata sullo sfruttamento dell’ambiente e sul sangue delle classi sociali inferiori. Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick è una potente metafora interpretata anche da Chris Hemsworth, Tom Holland, Ben Whishaw e Brendan Gleeson. Film monumentale che avrebbe meritato ben altro successo. Ma è troppo schierato e incisivo per il grande pubblico…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Netflix, TIMVision.