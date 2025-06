Oh, Hi!: il trailer della commedia nera con Logan Lerman in stile Misery non deve morire

News Cinema

A vivacizzare l'estate americana ci penserà una dark comedy con protagonisti Logan Lerman e Molly Gordn che dimostra che, anche dopo diverso tempo, la nostra dolce metà può riservarci brutte sorprese. Del film è appena arrivato il trailer.

Quando si comincia una frequentazione o una relazione con qualcuno che si conosce poco, le cose possono andare davvero in maniera imprevista, non solo durante il primo appuntamento ma anche mesi dopo l'inizio dell'idillio. È ciò che accade ai due protagonisti della commedia nera Oh, Hi!, che sono interpretati da Logan Lerman e da Molly Gordon, che abbiamo visto nella serie The Bear e che qui è anche co-sceneggiatrice. La regia è di Sophie Brooks, l'uscita nelle sale USA è fissata per il 25 luglio e nel cast troviamo anche Geraldine Viswanathan, John Reynolds, David Cross, Desmin Borges e Polly Draper. Del film è appena stato diffuso il trailer.

Oh, Hi!: la trama e il trailer

Paragonato da alcuni a Misery non deve morire, Oh, Hi! racconta la storia di Isaac e di Iris, che stanno insieme da diversi mesi e si adorano. Un giorno decidono di partire per un romantico weekend e tutto fila liscio fino a quando Iris viene a sapere una cosa che la addolora. Arrabbiata con Isaac, decide di fargliela pagare scherzosamente, solo che la burla si trasforma in una situazione se non pericolosa comunque inquietante, da cui è impossibile tornare indietro. Di più non diremo, tanto sarà il trailer a spiegarci cosa l'insicura e suscettibile protagonista femminile ha deciso di fare.