Ogni Maledetto Fantacalcio: il trailer della commedia in arrivo su Netflix

Debutta in streaming il 27 agosto il film che racconta la grande mania degli italiani, tutti diventati fantallenatori. Ecco trailer, poster e trama di Ogni Maledetto Fantacalcio.

Un tempo si diceva spesso che gli italiani erano tutti CT della Nazionale di calcio, il che era ed è ancora oggi sicuramente vero. Ma lo è altrettanto che oramai quasi tutti gli italiani impegnati in questa attività (e sono tantissimi) pensano di essere i migliori allenatori di fantacalcio in circolazione. E allora, per tutti i fantallenatori in circolazione, ecco qui il primo trailer ufficiale di una commedia che vedremo in streaming su Netflix dal 27 agosto che prende le mosse proprio da questa passione: Ogni maledetto Fantacalcio.

Diretto da Alessio Maria Federici e prodotto da QMI, il film vede coinvolti nel cast Giacomo Ferrara, Silvia D’Amico, Francesco Russo, Enrico Borello, Antonio Bannò e Caterina Guzzanti, ma è anche la segnalatre la partecipazione di figure del mondo del pallone (mediatico) come Diletta Leotta, Pierluigi Pardo, Giuseppe Pastore, Daniele Orsato, Riccardo Gentile, Valeria Angione e Leonardo Pavoletti.

Questa la trama del film:

Fino a che punto ci si può spingere per vincere al Fantacalcio? È questa l’insolita domanda che si deve porre una giudice dal sarcasmo tagliente (Caterina Guzzanti), mentre interroga Simone (Giacomo Ferrara), spensierato trentenne, sceneggiatore più libero che professionista, nonché improbabile sospettato per la misteriosa scomparsa di Gianni (Enrico Borello). Gianni non è solo il suo migliore amico, è anche il campione in carica della Lega Fantacalcio “Mai una gioia” nella quale da anni si riunisce un gruppo di amici tanto storici quanto assurdi.

Il giorno del suo matrimonio – e dell’ultima, decisiva giornata di campionato – Gianni però non si è presentato all’altare e, ancora più strano, non ha messo la formazione. Le surreali indagini coinvolgono tutta la folle comitiva, inclusa Andrea (Silvia D’Amico), l’ultima arrivata, che forse nasconde più di un segreto.

Dalla chat di gruppo si scatena il delirio: insulti, accuse, screen compromettenti… e una quantità sospetta di minacce di morte. È possibile che qualcuno abbia davvero fatto del male a Gianni? Perché a volte, il Fantacalcio non è solo un gioco. È una questione di vita, bonus… e vendetta.

Ogni Maledetto Fantacalcio è stato sceneggiato da Giulio Carrieri e Michele Bertini Malgarini, ed è stato sviluppato in collaborazione di Fantacalcio (un marchio di Quadronica).

Ecco trailer e poster del film.

