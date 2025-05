Oggi al Festival di Cannes l'esordio di Kristen Stewart e la musica di Bono

News Cinema

Una giornata intensa quella di oggi venerdì 16 maggio al Festival di Cannes con un concorso senza grandi nomi ma lo star system rappresentato dall'esordio alla regia di Kristen Stewart e un documentario su e con Bono. Ecco la giornata di oggi nel nostro video menù.

Molto giovane, ma già di casa da anni a Cannes. Questa volta però Kristen Stewart sarà immaginiamo particolarmente emozionata, visto che battezzerà la sua nuova carriera come regista. Il suo primo lavoro dietro la macchina da presa è infatti The Chronology of Water, che rappresenta uno dei film più attesi della giornata di oggi, venerdì 16 maggio, al Festival di Cannes. Verrà presentata nella sezione Un Certain Regard.

Ma ci sarà spazio, ovviamente, anche per il concorso, a partire dal ritorno di un regista giovane ma già di culto come Ari Aster, che presenta Eddington, con protagonisti Joaquin Phoenix e Pedro Pascal. Poi il connubio Cannes e musica festeggerà un nuovo capitolo con un documentario, Bono: Stories of Surrender, diretto da Andrew Dominik e in arrivo presto direttamente su AppleTv+.

Vediamo però insieme un nuovo appuntamento con i video diari della giornata di Mauro Donzelli, per sapere tutto quanto aspettarsi oggi a Cannes.