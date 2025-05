Oggi a Cannes 2025 - Al Festival Wes Anderson e il suo cast di star

News Cinema

Il fine settimana si fa intenso con il trionfo delle stelle del nuovo film di Wes Anderson, da Scarlett Johansson a Benicio Del Toro, ma anche Isabelle Huppert e un concorso che arriva alla metà. L'appuntamento con la giornata al Festival di Cannes nella video presentazione di Mauro Donzelli.

Benicio Del Toro, Scarlett Johansson e Tom Hanks. Sono solo i primi che vengono in mente, all'interno del solito cast stellare del nuovo film di Wes Anderson, La trama fenicia. Ma forse è proprio lui, la vera star. Schivo e ironico, dandy contemporaneo del cinema stilisticamente personale ed eccentrico, di casa al Festival di Cannes, dove non poteva mancare anche quest'anno. Infatti è il suo il film in primo piano in questa domenica (18 maggio) di festival, tradizionalmente all'insegna dei divi da red carpet.

Certo, sempre in concorso ci sarà anche il Brasile e uno dei suoi autori più interessanti come Kleber Mendonça Filho, mentre parlando di stelle locali non mancherà l'apparizione inevitabile della padrona di casa, Isabelle Huppert, nel suo nuovo one woman show.

Ma eccolo, il video menù della giornata a Cannes.