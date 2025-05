Oggi a Cannes 2025 - Al Festival protagonista il cinema italiano insieme alla coppia Mescal e O'Connor

News Cinema

Il cinema italiano torna protagonista oggi con le bizzarre atmosfere alcoliche di Le città di provincia di Francesco Sossai, mentre le coppia glamour e iper trendy Josh O'Connor e Paul Mescal desta molta curiosità. Il nostro video racconto della giornata che ci attende al Festival di Cannes.

Dopo gli applausi di ieri sera, con lacrime, per Fuori di Mario Matone, ma non chiedeteci di cedere all'applausometro, il cinema italiano oggi torna in scena, nella sezione Un certain regard, con il sorprendente Le città di pianura del 36enne veneto Francesco Sossai. Cast sconosciuto o quasi e una storia ad alto tasso alcolico e spassoso. La giornata di oggi, mercoledì 21 maggio, al Festival di Cannes regalerà però ben tre film in concorso, con il ritorno di una coppia norvegese che ha conquistato in tanti qualche anno fa.

Vediamo insieme la giornata che ci attende allora sulla Croisette nel consueto appuntamento video, oggi a Cannes.