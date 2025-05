Oggi a Cannes 2025 - Al Festival è il giorno di Fuori di Martone, unico film italiano in concorso

News Cinema

Superata la metà del Festival di Cannes 2025 con un bello slancio e un livello qualitativo in crescita vediamo insieme nel consueto appuntamento con i nostri video oggi a Cannes cosa risorverà questa giornata, martedì 20 maggio. A partire del primo e unico film italiano in concorso.

Deve essere un record: Palma d'oro d'onore alla prima apparizione sul tappeto rosso unico al mondo del Festival di Cannes. Tutto questo è accaduto ieri sera, a sorpresa, quando Denzel Washington, protagonista di Highest 2 Lowest di Spike Lee, alla quinta collaborazione, si è visto consegnare un riconoscimento che non si attendeva. Ma ospiti e star si susseguono uno via l'altro, da queste parti. Ed ecco il momento atteso per il cinema delle nostre parti con il primo e unico titolo italiano in concorso, Fuori di Mario Martone, con ottime protagoniste Valeria Golino, Matilda De Angelis e Elodie. Mesi nella vita di Goliarda Sapienza, in attesa dell'uscita in sala prevista già per il 22 maggio.

Sempre in concorso, poi, il ritorno atteso dell'iraniano Jafar Panahi, ma molto altro di interessante è atteso fuori concorso. Scopriamo cosa nel consueto appuntamento con il video oggi a Cannes di Mauro Donzelli.