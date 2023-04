Oceania, la notizia del live-action scatena la rivolta dei fan!

News Cinema

Quando Dwayne "The Rock" Johnson ha annunciato il live-action del film d'animazione Oceania, i fan non hanno mostrato molto entusiasmo...anzi! Vediamo insieme cosa è successo.

Da quasi un decennio a questa parte Disney si è lanciata nel mondo dei live-action riproponendo i classici del Rinascimento Disney con attori in carne e ossa: da Alice in Wonderland in chiave burtoniana, passando per Il libro della giungla di Jon Favreau, Cenerentola con Lilly James e La bella e la bestia con Emma Watson, fino al cult de Il re Leone, l'obiettivo con cui la Disney giustificava la tendenza a dar vita ai remake piuttosto che a nuovi progetti - contrariamente all fucina senza sosta costituta da Pixar - era quella di regalare i classici in una nuova e più moderna veste alle giovani generazioni. Inoltre, l'operazione faceva leva su quell'effetto nostalgia che sta alla base di numerose operazioni di marketing e prodotti del piccolo e grande schermo. E, in questo, Disney ha avuto successo: per quanto qualcuno potesse storcere il naso davanti alla notizia dell'ennesimo remake di un classico - e le ultime polemiche riguardano il live-action su La Sirenetta, in arrivo al cinema a maggio - alla fine, il pubblico in sala si radunava numeroso e persino con l'uscita estiva de Il re Leone, in piena settimana di Ferragosto, le sale erano piene. Quando, però, ieri, lunedì 3 aprile, Dwayne "The Rock" Johnson ha pubblicato un post sui social con l'annuncio che è in lavorazione un remake live-action di Oceania, sono volate polemiche di ogni sorta.

Oceania, i fan sono in rivolta dopo la notizia del live-action

Oceania è arrivato al cinema solo nel 2016 e per quanto abbia divertito i fan e abbia mostrato un nuovo mondo, quello della cultura polinesiana, e abbia avuto un discreto successo al botteghino, merito anche della presenza nel doppiaggio originale di un attore noto al pubblico come The Rock, non possiamo certo considerarlo un classico Disney.

L'attore, che avrà il ruolo in carne e ossa del suo personaggio, il semidio Maui, ha annunciato sul profilo ufficiale di Disney e poi anche dal suo personale account Instagram di essere attivamente coinvolto in un live-action di Oceania. Nel video, The Rock si è mostrato con le due figlie su una spiaggia samoana - forse sperando di intenerire i fan inferociti - e ha annunciato, dopo un lungo giro di parole, che il progetto è in lavorazione e che lui è entusiasta di riprendere il ruolo di Maui. La maggior parte dei commenti che ha affollato i social riguardano il trattamento irrispettoso che Disney sta avendo nel mezzo che l'ha resa famosa: l'animazione.

I Walt Disney Studios sono stati per anni un modello di ispirazione e innovazione, rendendo l'animazione protagonista dei loro film e dandole riconoscimento, quando ancora oggi c'è chi guarda ai film animati come a un prodotto per bambini. Scegliere di trasporre in un live-action un film di recente uscita ha quasi l'aria di un insulto verso l'animazione stessa e, inoltre, Oceania è arrivato al cinema da neppure 10 anni, davvero troppo pochi perché abbia senso un remake live-action. Attualmente, nel remake saranno coinvolti anche la doppiatrice di Moana/Vaiana, l'attrice samoana Auli'i Cravalho, lo sceneggiatore Jared Bush e Dana Ledoux Miller.