Oceania 2 ha superato il miliardo di dollari d'incassi mondiali

Partito come miniserie per Disney+, trasformatosi in corso d'opera in film per le sale, Oceania 2 si è rivelato un'operazione commerciale che ha stracciato persino il favorito Mufasa: Il Re Leone.

Oceania 2, con gli incassi mondiali dell'ultimo weekend, ha superato il miliardo di dollari nel mondo: un esito curioso per una storia che non era nata nemmeno come lungometraggio destinato alle sale, bensì come miniserie in streaming per Disney+. La virata in corso d'opera potrebbe segnare uno spartiacque nella strategia cinematografica animata della major, confermando un diverso equilibrio con Disney+ rispetto a due-tre anni fa. Era dal 2019, cioè dal pre-pandemia con Frozen II, che l'animazione Disney (non Pixar) non raggiungeva queste cifre.



Oceania 2 meglio di Mufasa: Il Re Leone

Quando Oceania 2 e Mufasa: Il Re Leone sono stati avviati, il mercato e il mondo erano diversi. Per Oceania 2 la Disney voleva accumulare contenuti per il lancio della sua piattaforma streaming proprietaria, Disney+, mentre al cinema nell'estate 2019 il remake in CGI fotorealistica del Re Leone raccoglieva 1.662.021.000 dollari (fonte Boxofficemojo). Il successo di quest'ultimo era stato anche piuttosto disorientante, rendendolo il film di animazione dal più alto incasso della storia del cinema fino al 2024, quand'è stato superato da Inside Out 2... però non fu percepito come tale: anzi, doveva essere la "versione (pseudo-)dal vero" del Re Leone.

Il disorientamento della pandemia e la conseguente promozione sin troppo marcata di Disney+, con film dirottati dal grande schermo al piccolo, hanno per due-tre anni danneggiato la percezione dell'animazione Disney e Pixar, che ricomparsa in sala ha stentato enormemente ad attirare pubblico. Anche per far fronte al difficile botteghino 2023 per la Disney, il CEO Bob Iger ha preso la decisione di rilanciare l'esperienza del cinema nell'ultimo anno. Oceania 2 ne è l'esempio più evidente: la miniserie da cui nasce era comunque realizzata internamente alla massima qualità tecnica dai Walt Disney Animation Studios, e un lavoro del genere è di certo più valorizzato sul grande schermo. Il risultato della decisione è stato che, costato 150 milioni di dollari (fonte Los Angeles Times), per giunta quindi all'incirca 50 milioni meno che il lungo animato medio Disney/Pixar, Oceania 2 ha raccolto nel mondo 1.012.231.000 dollari (fonte Boxofficemojo), rivelandosi un grande affare.

A sorpresa è diventato un affare migliore di Mufasa: Il Re Leone: 592 milioni di dollari contro il 1.662.021.000 del remake del 2019 (entrambi sono costati sui 200 milioni). Il prequel sull'origin story del papà di Simba non è un flop, ma di sicuro non è stata la calamita che fu il film precedente... forse perché può fare meno leva sulla nostalgia, non essendo un remake? Da appassionati di cartoon, ci fa però piacere constatare che sia l'animazione vera a uscire vincitrice dal confronto diretto, a questo giro.

Al di là degli alti e bassi delle singole uscite, l'accoglienza riservata al cinema nel 2024 a Inside Out 2, Oceania 2 e Mufasa: Il Re Leone, conferma purtroppo un'altra parte della strategia più serrata di Iger: prediligere i marchi consolidati a opere con soggetti originali. Ricordando che i marchi si creano anche a partire dai soggetti originali, incrociamo le dita. Leggi anche Oceania 2, il regista: "Vaiana ha ancora spazio per crescere come persona", la nostra video intervista Oceania 2, le voci italiane: "Riunire le persone è una grande responsabilità per Vaiana", la nostra intervista video