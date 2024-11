Oceania 2, le voci italiane: "Riunire le persone è una grande responsabilità per Vaiana", la nostra intervista video

Interviste Cinema

Per l'uscita di Oceania 2, abbiamo chiacchierato con Emanuela Ionica e Chiara Grispo, voci italiane per recitato e canto di Vaiana, nonché con Fabrizio Vidale, la voce di Maui. Ecco la nostra videointervista, dove parliamo dei temi del film e dell'impegno al doppiaggio.

Oceania 2 è già al cinema, con le voci italiane che già erano dietro al primo capitolo, uscito nel 2016: abbiamo incontrato in quest'intervista video Emanuela Ionica e Chiara Grispo, che danno vita a Vaiana in recitato e canto, e l'indefesso Fabrizio Vidale, che ormai conosce a menadito l'anima del suo semidio Maui. Abbiamo parlato di uno dei temi principali del film, cioè la connessione tra i popoli contro l'idea di isolamento. Abbiamo poi chiesto a Emanuela e Chiara come vivano il loro sdoppiamento nell'interpretazione di Vaiana, e a tutti come reggano l'impatto dei dialoghi spesso recitati a velocità MOLTO sostenute!



Oceania 2: La nostra video intervista ai doppiatori italiani del film d'animazione Disney - HD

Oceania 2, chi sono le voci italiane del sequel Disney