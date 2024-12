Oceania 2, il regista: "Vaiana ha ancora spazio per crescere come persona", la nostra video intervista

Interviste Cinema

Abbiamo intervistato il regista David G. Derrick Jr. per Oceania 2: parlando in un italiano che conosce da quando visse nel nostro paese oltre vent'anni fa, ci ha spiegato quali sono le tematiche di questo sequel, oltre a rispondere ad alcune nostre curiosità. Ecco la video intervista.

Chissà se siete già andati a vedere o avete in programma di vedere Oceania 2, il sequel del classico Disney con protagonisti Vaiana e il gigione semidio Maui: per l'uscita abbiamo intervistato uno dei tre coregisti del film, David G. Derrick Jr. Un'intervista particolare, perché David venticinque anni fa è vissuto in Italia e ci ha tenuto a risponderci in italiano (con qualche aiuto). Qual è la posta in gioco per Vaiana a questo giro? Come ha fatto una miniserie per Disney+ a trasformarsi in un film per il cinema? Quali sono stati i contributi al film da parte dei vecchi animatori 2D a mano libera in casa Disney?



Oceania 2: La nostra video intervista a David Derrick Jr., regista del Film d'animazione Disney - HD

Oceania 2, chi ha realizzato il sequel del film Disney