Oceania 2 domina il boxoffice italiano del weekend, negli Stati Uniti distrugge i record dei Frozen

Il pur eccellente debutto in vetta di Oceania 2 al boxoffice italiano del weekend viene eclissato dai record frantumati negli USA, relativi al weekend lungo del Ringraziamento. Da noi al secondo e terzo posto ci sono Il gladiatore II e Napoli - New York.

Al suo debutto Oceania 2 si è piazzato saldamente in testa al boxoffice italiano del weekend: era prevedibile che il sequel targato Walt Disney Animation Studios non deludesse le aspettative economiche, ma ora guardiamo anche i fatti. Dati Cinetel alla mano, la partenza italiana è stata da 8.108.500 euro in cinque giorni, con una fortissima media per sala di 12.000: una cifra che si può ridimensionare solo perché siamo nell'anno in cui Inside Out 2 sempre in cinque giorni ha raccolto il doppio. In quel caso però si parlava di un fenomeno anche sociale, mentre Oceania 2 è un successo pianificato. Nessuna fonte si è azzardata a quantificarne il budget, considerando che era nato come miniserie per Disney+, ma difficile che sia andato oltre i canonici 200 milioni dei lavori animati Disney/Pixar: l'incasso mondiale già di 386.300.000 (fonte Boxofficemojo) conferma che la virata in corso d'opera è stata una decisione saggia.

Negli USA invece si parla proprio di record, legati al weekend lungo del Giorno del Ringraziamento: il primo e secondo Frozen avevano spadroneggiato finora, ma Oceania 2 li ha sconfitti punto per punto, diventando il miglior incasso proprio nella giornata del Thanksgiving (28 milioni di dollari contro i 15 di Frozen 2), miglior debutto nel weekend del Thanksgiving (135.5 contro i 94 di Frozen), e segnando un sorpasso colossale sui cinque giorni del Thanksgiving, ben 221 milioni contro i 125 di Frozen 2!