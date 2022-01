Occhio non vede...i migliori film in streaming con protagonisti privati della vista

News Cinema

La cecità è stata presa come spunto per realizzare ottimi thriller e almeno una commedia di culto: ecco i film in streaming che lo dimostrano.

La disabilità fisica e/o mentale è stata molto spesso portata al cinema grazie a film di valore artistico ed emotivo. Molto spesso ha poi consentito ad attori e attrici di sfoderare performance destinate a rimanere scolpite nella storia del cinema. La cecità al tempo stesso ha stimolato anche il cinema di genere a sfruttarla in diverse maniere, non soltanto attraverso il thriller ma anche ad esempio la commedia, come dimostrano i prossimi film in streaming. Eccovi dunque cinque titoli di culto in cui il protagonista è un non vedente. Buona lettura.

Cinque film in streaming che hanno come protagonisti non vedenti

Gli occhi della notte

Profumo di donna

Non guardarmi, non ti sento

The Village

Man in the Dark

Gli occhi della notte (1967)

Il thriller diretto da Terence Young vede una magnifica Audrey Hepburn recitare nel ruolo di una donna diventata cieca che viene presa di mira da un gruppo di criminali i quali vogliono prendere qualcosa che si trova in casa sua. L’attrice iconica sfodera una prova che le vale la nomination all’Oscar. Gli occhi della notte è un lungometraggio ottimamente scritto e carico di tensione, che si avvale delle interpretazioni di due comprimari di lusso quali Richard Crenna e soprattutto il grande Alan Arkin. Titolo da rivedere ogni volta col cuore in gola. Disponibile su CHILI.

Profumo di donna (1974)

Un gigante della recitazione quale era Vittorio Gassman si mette nuovamente al servizio di Dino Risi per una commedia amarissima sul senso della vita quando non puoi più vederla. Profumo di donna è un film doloroso e vitale, portato sulle spalle da un attore inimitabile che vince strameritatamente la Palma d’Oro a Cannes per la sua prova straripante. Il film ottiene anche la nomination all’Oscar per l’adattamento dal romanzo di Giovanni Arpino. Film che in qualche modo chiude definitivamente la stagione della Commedia all’italiana. Con una classe unica. Straziante. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Rai Play.

Non guardarmi, non ti sento (1989)

Un artigiano di gran classe quale Arthur Hiller dirige una delle coppie comiche meglio collaudate di sempre, quella formata da due genii come Gene Wilder e Richard Pryor. Non guardarmi, non ti sento è una commedia degli equivoci con un impianto narrativo da thriller. Momenti spassosi e trovate che permettono ai due mattatori - Pryor cieco, Wilder sordo - di offrire il meglio del loro sterminato repertorio. Uno spasso da assaporare tutto d’un fiato. Disponibile su Rakuten TV, CHILI.

The Village (2004)

L’horror elegiaco diretto da un M. Night Shyamalan in stato di grazia vede un villaggio di coloni americani infestato da creature spaventose. La dolce e coraggiosa non vedente Bryce Dallas Howard dovrà sfidare l'ignoto per salvare il suo amato Joaquin Phoenix. Le musiche di James Newton Howard e la fotografia di Roger Deakins incorniciano un film autunnale e malinconico, in cui recitano meravigliosamente anche Sigourney Weaver, William Hurt e altri grandi caratteristi. The Village fonde forma e contenuto, preziose entrambe. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Man in the Dark (2016)

Man in the Dark: Teaser trailer italiano del film - HD

Fede Alvarez trasforma stavolta il non vedente nel “villain” della storia, un maniaco omicida che si scatena quando tre malcapitati criminali da strapazzo gli entrano dentro casa per svaligiarla. Idea semplice ma originale, tensione molto ben congegnata per un thriller di intrattenimento puro che si rivela un grosso successo di pubblico e viene apprezzato anche dalla critica. Man in the Dark è tutto somamto davvero divertente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.