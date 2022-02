Occhiali neri: il full trailer del nuovo film di Dario Argento

News Cinema

Interpretato da Ilenia Pastorelli e Asia Argento, il nuovo film del regista, che arriva dopo numerosi anni d'inattività, debutterà nei cinema italiani il 24 febbraio. Ecco il trailer di Occhiali neri.

Dopo il primo teaser apparso qualche giorno fa, è arrivato ora il momento di mostrasrvi il full trailer italiano di Occhiali neri, il nuovo attesissimo film di Dario Argento che verrà presentato in prima mondiale al Festival di Berlino e che debutterà nei cinema italiani il 24 febbraio distribuito da Vision Distribution.

Occhiali neri vede protagonista Ilenia Pastorelli nel ruolo di una giovane prostituta che ha perso la vista in seguito a un incidente mentre cercava di fuggire da un misterioso assalitore, che si rivelerà essere un assassinio seriale determinato a finire il lavoro che, con lei, non è riuscito a portare a compimento. Nel cast del film ci sono anche Asia Argento, Andrea Gherpelli, Mario Pirrello e Xinyu Zhang.

Il film segna ritorno al giallo all'italiana per il maestro dell’horror Dario Argento, icona mondiale del cinema di genere che ha segnato intere generazioni con il suo stile inconfondibile e senza tempo

Occhiali neri: il full trailer italiano ufficiale