Nuovo Olimpo alla Festa del Cinema di Roma

Il nuovo film di di Ferzan Ozpetek, ambientato nella Capitale, sarà presentato in anteprima alla diciottesima edizione della Festa del Cinema.

Dopo quella relativa al documentario su Zucchero Fornaciari, arriva una nuova anticipazione sul programma della Festa del Cinema di Roma 2023, la cui Selezione Ufficiale completa verrà annunciata venerdì mattina.

In anteprima alla manifestazione romana, diretta da Paola Malanga, verrà proiettato Nuovo Olimpo di Ferzan Ozpetek, che racconta una storia d’amore che attraversa tre decenni a partire dalla fine degli anni ‘70. Al centro della trama due giovani venticinquenni, interpretati da Damiano Gavino e Andrea Di Luigi, che si incontrano per caso e si innamorano perdutamente, destinati poi a perdersi e a cercarsi per i trent’anni a seguire.

Prodotto da Tilde Corsi e Gianni Romoli, una produzione R&C Produzioni in associazione con Faros Film, Nuovo Olimpo sarà successivamente disponibile in streaming in esclusiva su Netflix.

Ecco cosa ha dichiarato Ozpetek su Nuovo Olimpo:

“Il punto di partenza del film è una storia vera che mi è successa negli anni ‘70 e che da tanto tempo volevo usare come spunto per farne un film. Iniziando a lavorarci però questa volta mi sono subito accorto che piano piano la storia si allargava comunque, si staccava dal suo nodo iniziale così personale e dilagava verso altre dinamiche e altri temi che non riguardavano più soltanto me. Perché non raccontava solo un amore a due attraverso il tempo ma pure l’amore per il Cinema, come memoria del desiderio e della passione. I confini autobiografici si sono così scoloriti e la storia non è più stata soltanto mia, ma credo anche di tanti altri”.