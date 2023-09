Nowhere: una donna alla deriva nel trailer ufficiale del film in arrivo su Netflix

News Cinema

Interpretato da Anna Castillo e Tamar Novas, questo survival thriller ansiogeno debutterà in streaming sulla piattaforma il prossimo 29 settembre.

Vi presentiamo qui di seguito il trailer originale di Nowhere, un ansiogeno surival thriller che sarà disponibile in streaming su Netflix dal 29 settembre e che parla di una donna incinta e sola, intrappolata in un container alla deriva nel mezzo dell'oceano dopo essere fuggita da un paese devastato e controllato da un regime totalitario.

Il film vede protagonista assoluta Anna Castillo, ed è diretto dal regista catalano Albert Pintó, già autore di alcuni episodi di La casa di carta.

Mia (Anna Castillo) è una donna incinta che fugge da un regime totalitario nascondendosi in un container con il marito. Costretta a separarsi da lui, deve lottare per la sopravvivenza quando un violento temporale la scaraventa in mare. Sola e alla deriva in mezzo all'oceano, dovrà affrontare di tutto per salvare la vita della figlia e ritrovare il proprio compagno.