Now You See Me 3: il trailer ufficiale del nuovo film della serie tra rapine e magia

News Cinema

Arriverà al cinema in autunno il terzo capitolo della serie di film con protagonisti Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Morgan Freeman e Dave Franco. Ecco trailer e trama di Now You See Me 3.

Era il 2013 e al cinema, diretto dal francese Louis Leterrier, debuttava Now You See Me, un film che mescolava in maniera dinamica e originale l'heist movie con gli spettacoli di magia, raccontando di quattro prestidigitatori che sfruttavano le loro abilità per compiere elaborate rapine. Quel film, che vedeva protagonisti Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco e Isla Fisher nel ruolo dei Quattro Cavalieri (così erano chiamati gli appartenenti alla banda), e Morgan Freeman, Mark Ruffalo, Michael Caine e Mélanie Laurent in altri ruoli, ebbe un sequel tre anni dopo, Now You See Me 2 (diretto da Jon M. Chu), che vedeva il cast praticamente confermato con Lizzy Caplan al posto di Isla Fisher in un ruolo analogo.

Ora i Quattro Cavalieri stanno per tornare al cinema per sbalordirci con i loro numeri e i loro crimini: Now You See Me 3 arriverà prossimamente in Italia con Vertice 360 (in America è previsto in sala il 14 novembre 2025), e qui di seguito trovate il suo primo trailer ufficiale.

Questa volta a dirigere il film è il Ruben Fleischer di Benvenuti a Zombieland e Venom, con ovviamente confermato tutto il cast di protagonisti, con il ritorno nella serie di Isla Fisher e l'ingresso anche di Rosamund Pike e Ariana Greenblatt.

Now You See Me 3: il primo trailer ufficiale