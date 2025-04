Nottefonda, in anteprima esclusiva il trailer del film dal romanzo "La strada degli americani"

News Cinema

Francesco Di Leva col figlio Mario interpreta il dramma di un padre in Nottefonda, diretto da Giuseppe Miale Di Mauro, autore anche del romanzo originale "La strada degli americani". Ecco in anteprima esclusiva il trailer del film in uscita l'8 maggio con Luce Cinecittà.

Arriva al cinema l'8 maggio Nottefonda, in parte scritto da Francesco Di Leva, che lo interpreta insieme a suo figlio Mario. Il film è diretto da Giuseppe Miale Di Mauro, autore anche del romanzo su cui si basa la vicenda, "La strada degli Americani", edito da Frassinelli. Possiamo mostrarvene in anteprima esclusiva il trailer ufficiale, dove ci avviciniamo alla storia di un padre che non riesce a elaborare un lutto, trascinando nella sua cupezza anche chi ha davanti a sé la vita intera. Il film è una produzione Mad Entertainment e Rai Cinema, in collaborazione con Leocadia.



Nottefonda: Il Trailer Ufficiale in Anteprima Esclusiva del Film - HD

Nottefonda, la trama del film con Francesco Di Leva