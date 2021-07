Notorious Pictures si presenta alle Giornate di Cinema di Riccione fra thriller, laghi inquietanti e animazione

News Cinema

Il genere è protagonista nel listino dei film in arrivo nei prossimi mesi che Notorious Pictures ha appena presentato a Ciné. Ci sono horror con case infestate, laghi che nascondono segreti, l'animazione e un pizzico di cinema italiano.

L'estate al cinema è sinonimo di brividi horror, almeno nel nostro paese. Questo nonostante la pandemia, come confermano i risultati al box office di queste calde settimane. Notorious Pictures presenterà proprio un horror, La casa in fondo al lago, per salutare la ripartenza delle sale. Ma ascoltiamo direttamente da Beniamino Placido, Head of Theatrical Distribution, le novità dei prossimi mesi di Notorious Pictures.